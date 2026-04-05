Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 5 de abril informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

