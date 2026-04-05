Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 5 de abril informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque