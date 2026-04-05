Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 5 de abril informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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