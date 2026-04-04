Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

