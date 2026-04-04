Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún