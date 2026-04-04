Sábado, 04 de Abril 2026

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Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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