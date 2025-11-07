Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 7 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 11 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara