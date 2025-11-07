Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 7 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 7 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 11 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

