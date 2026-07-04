Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

