Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla