Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala