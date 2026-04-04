Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 4 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

