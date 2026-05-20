Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 20 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

