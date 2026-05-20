Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 20 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara