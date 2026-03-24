Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 24 de marzo informa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

