Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 16 de marzo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga