Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 16 de marzo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

