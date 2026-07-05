Domingo, 05 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones