Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos