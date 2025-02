Zapopan ofrece apoyo económico a familiares de víctimas del crimen organizado

Con el programa Zapopan te Acompaña, el municipio destinará 500 mil pesos en una primera etapa para viudas e hijos de víctimas de la violencia generada por grupos del crimen organizado, con el fin de mitigar las condiciones a las que se enfrentan los familiares a quienes les fue arrebatado un ser querido.

Además, también se brindará atención psicológica, asesoría legal, capacitación y oferta laboral para quienes lo requieran. La convocatoria para el registro estará abierta hasta el 28 de febrero. Se debe acudir a la dirección de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria, ubicadas en el primer piso del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ).

Para ser beneficiaria se debe presentar una identificación oficial; comprobante de domicilio de Zapopan no mayor a tres meses; acta de nacimiento, constancia de concubinato de la persona solicitante emitida por el registro civil (en caso que no tengan hijos); acta de defunción; acta de nacimiento de los dependientes menores de edad; CURP de los solicitantes y de los dependientes menores de edad y llenar el formato de registro.

“De 9:00 a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, vamos a estar recibiendo este registro. No hay restricción de edad, no hay restricción de hijos y se va a valorar cada caso porque se va a cubrir a todas las mujeres viudas”, mencionó Daniela Bocanegra Toledo, titular de la dirección de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria.

En esta primera etapa se espera brindar el apoyo económico a 50 familias, aunque el alcalde no descartó que el programa se amplíe para incrementar la ayuda a los familiares víctimas de la violencia. Además, también se ofrecen Zapopan Bilingüe, Beca Zapopan y Academias Zapopan, con lo que se busca una atención integral a las víctimas indirectas.

“Una pérdida no sólo afecta a las mujeres, también afecta a las niñas y los niños. Y por eso es una gran responsabilidad aún más, porque esta es la ciudad de las Niñas y los Niños, y tenemos que protegerlos también a niñas, niños y jóvenes […]. Arrancamos con 500 mil pesos, no vamos a escatimar. Vamos a entregar apoyo económico, apoyo psicológico, asesoría legal, para que no estén de un lado para otro”, comentó Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

Por su parte, María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad del municipio, señaló que este pago es una deuda histórica que finalmente se cubre con los familiares, con el fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiados.

“Hay que sortear el dolor y entender que eres una mujer sola, que tienes que salir adelante, que tienes hijos y que hay que salir para mantenerse. Sales a trabajar, dejas en casa una hija que sufre por la ausencia de su papá, que no sabes si quiere estudiar o no, que no sabe si quiere ir al psicólogo o no, no sabe a dónde acudir por ayuda”, añadió Lorena Jassibe Arriaga, integrante de la asociación civil Cirineas.

YC