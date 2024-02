Zapopan mantiene el paso en obras públicas

Excelencia en cada proyecto, compromiso social y visión a futuro han sido algunos de los sellos que han caracterizado a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan (DOPI) durante la administración del presidente de ese municipio, Juan José Frangie.

Ese compromiso por servir a la ciudadanía lo comparte Ismael Jáuregui Castañeda, titular de la dirección, quien señala que no por ser este el último año de la presente administración bajarán el ritmo de trabajo.

“En otros tiempos el último año no se hacía nada de obra, siempre aventaban ‘toda la carne al asador’ en el primer y segundo año y el tercero ya esperaban prácticamente nada más cerrar”, explica Jáuregui Castañeda desde su oficina en el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ).

“Pero nosotros estamos lejos de pensar así. Han sido tres años muy importantes en materia de obra pública, es una inercia que tenemos desde las dos administraciones pasadas”, y adelanta que el calendario laboral de la dependencia no se detendrá ante las elecciones ni el cambio o continuidad de la administración.

“Estemos o no estemos, la intención es que la dependencia y la modernización de Zapopan sigan caminando por el mismo rumbo”.

Las laterales de Mariano Otero, una de las obras destacadas de la actual administración, con la renovación de 1.8 kilómetros y cuatro carriles nuevos, además de infraestructura ciclista agregada. CORTESÍA

Un municipio renovado

Este año, el titular de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan adelanta que se ejercerán 150 millones de pesos en obra en beneficios de los ciudadanos de ese municipio.

Un buen ejemplo de estos beneficios ya se puede ver en obras históricas, como lo ha sido la rehabilitación de las laterales de Mariano Otero, una obra que, recuerda Jáuregui Castañeda, los vecinos tenían solicitando 20 años.

Su ejecución impacta en la mejora en la movilidad urbana en Miramar, Arenales Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán y colonias aledañas con banquetas accesibles, ciclovía, alumbrado y cruceros seguros.

Cabe destacar la inversión que se ha hecho en la zona de Miramar y Arenales Tapatíos durante los últimos años, modificando para bien la infraestructura y conectividad de dos colonias largamente marginadas.

Basta mencionar como ejemplo más reciente que a mediados de enero se entregó la obra en Puerto Chamela, vialidad que ahora cuenta con banquetas amplias, crucero seguro y alumbrado público, así como concreto hidráulico, entre otras acciones en beneficio de la ciudadanía.

El titular de la DOPI se hace presente durante la ejecución y entrega de las obras, pues se declara como un convencido de la necesidad de que los funcionarios no sean “de oficina”, sino que escuchen y busquen atender de forma directa la voz ciudadana.

Cumplimos, pero queremos hacer más, ir por más acciones a las localidades y más dirigidas a la infraestructura básica. Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Sembrar el futuro

Hace 9 años el equipo de Ismael Jáuregui comenzó a laborar en Obras Públicas de Zapopan y desde entonces es palpable la transformación y mejoramiento del municipio.

“La continuidad nos ha permitido empezar a prever lo que se va a requerir y tener bien claro cuáles son las siguientes necesidades de infraestructura”.

Adelanta que independientemente de cómo se conforme la próxima administración, entregarán un banco de proyectos que sirva como una brújula para la ruta en infraestructura que requiere el municipio zapopano.

“Ese banco de proyectos -abunda Jáuregui Castañeda- consistirá en todas las vialidades con los formatos constructivos que hemos logrado afinar a detalle en estos tiempos. Dejaremos proyectos de nodos viales y espacio público” necesarios para los próximos años.

El funcionario agrega que “si el tiempo nos da, al final de esta administración vamos a presentar un manual de construcción, desde cómo construye Zapopan una calle, una unidad deportiva, un parque o un Centro Cultural. El manual va a explicar qué se toma en cuenta sobre el diseño, eficiencia energética y un largo etcétera”.

Ese legado en papel complementará el más palpable: La obra pública que en los últimos nueve años le cambió el rostro a Zapopan.

La primaria Emiliano Zapata se suma al programa de Escuelas con Estrella, es la 117 en ser rehabilitada. CORTESÍA

Un equipo profesional

Ismael Jáuregui destaca que la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan es un “ente 100% técnico. Aquí el tema político ni siquiera lo visualizamos, porque a final de cuentas, en lo político lo que caminan son los compromisos de campaña del alcalde Juan José Frangie, que en su momento nos lo solicitó para poderlos consolidar en obras ejecutadas”.

Agrega que el trabajo de la DOPI es impulsado por una fuerza de “200 personas, profesionistas capacitados y expertos en su campo. Nosotros sabemos los proyectos que son importantes para la ciudad”, al tiempo que agrega que hay otros proyectos que son seleccionados por la propia ciudadanía.

Recodó que a mediados de enero comenzaron las obras que corresponden al presupuesto participativo votado en 2023, varias de las cuales son proyectos que vienen caminando desde hace meses.

Reconoce que en tiempos de campañas políticas la sensibilidad ciudadana se incrementa y “de repente hay mayores expresiones de necesidad de obra”, pues se busca que el político en función se comprometa a hacerla.

El titular de la DOPI recordó que buscan trabajar en todo momento con los vecinos, antes, durante y posterior a la ejecución de las obras. “Es importante recordar que la Dirección no trabaja a criterio propio”.

Ejemplifica que “si es una unidad deportiva, hacemos el proyecto inicial, lo socializamos con los entes vecinales, nos acompañamos de Cercanía y Participación Ciudadana para poder tener las voces de los vecinos que van a utilizar ese espacio público. Si en el proceso nos piden alguna adecuación, con gusto la realizamos, para que el proyecto final sea el que ellos seleccionaron y van a utilizar”.

Remata asegurando que lo único que no es negociable es la calidad de la obra: “Es prioritaria y no es negociable. Se puede negociar el precio, el tiempo, el color, la forma, pero la calidad no. La exigencia que tenemos es drástica para mantener el primer lugar en calidad de obra pública a nivel nacional”.

Novedades en la geografía zapopana

El ritmo de trabajo en la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan se mantiene, y como ejemplo, su titular adelanta que entre las obras que están por iniciar están las de avenida Las Torres (que contará con parque lineal, banquetas accesibles y señalética), las intervenciones en las avenidas Santa Margarita y Pablo Neruda, así como en el Jardín Botánico que se encuentra en el polígono de Colomos III.

Dentro de las vialidades que recién se entregaron, destacan calzada del Vergel, Jardines de los Robles Poniente y calle San Miguel en La Magdalena.

Agrega que los programas Escuela con Estrella, así como la intervención de Unidades Deportivas se mantendrán a lo largo del año, con la intención de impactar positivamente en el municipio.

Este 2024 terminará la construcción del edificio del Hospitalito Sur, una edificación con una inversión de 171.8 millones de pesos que promete beneficiar a 63 mil habitantes en 170 colonias de Zapopan. CORTESÍA

Colocan la primera piedra del Hospitalito Sur

El miércoles 18 de enero se colocó la primera piedra de lo que será el Hospitalito Sur, unidad de emergencias médicas que atenderá la demanda de servicios de salud de más de 63 mil habitantes en 170 colonias.

El Hospitalito Sur se edifica en los cruces de avenida Moctezuma, esquina con Hidalgo en la colonia Hacienda del Tepeyac.

Con una inversión de 171.8 millones de pesos, se espera esté lista en junio, momento en el que el edificio será entregado a la OPD de Salud para que inicie el proceso de equipamiento.

Las instalaciones contarán con sala de urgencias, quirófanos, consulta externa, sala de rayos x, hospitalización y estación de ambulancias, entre otras.

LAS CIFRAS

Así construye Zapopan

42 obras en proceso de ejecución

80 obras en proceso administrativo.

117 Escuelas con Estrella intervenidas hasta finales de enero.