El Gobierno Municipal compartió los datos de la Segunda Encuesta de Bienestar Infantil de Zapopan, que arrojan que nueve de cada 10 niñas y niños que viven en Zapopan son felices, lo que ratifica el trabajo del Municipio en favor de la niñez y permite conocer los aspectos a mejorar.

Dicha Encuesta forma parte del Índice de Bienestar Infantil de Zapopan (IBIZ), instrumento que permite medir, evaluar y hacer más eficientes los esfuerzos y recursos en favor de las niñas, niños y adolescentes que viven en el municipio.

Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, destacó este ejercicio como una herramienta cualitativa que permite medir las acciones y pendientes que tiene el municipio con las infancias.

“En Zapopan no somos conformistas y siempre buscamos ser los mejores. Esto ha sido una característica desde hace nueve años. Lo que no se mide no se puede evaluar. Y a final de cuentas, lo que no se evalúa pues tampoco se puede mejorar. Entonces, yo creo que somos uno de los únicos municipios, de los pocos, que hemos trabajado a base de indicadores. Estos resultados son la realidad y la verdad”, destacó el Alcalde.

Por su parte, Paulina del Carmen Torres Padilla, jefa de Gabinete, destacó que este esfuerzo inició en 2015, cuando las autoridades decidieron que Zapopan se convertiría en la Ciudad de las Niñas y los Niños. Desde entonces, los trabajos se han concentrado en crear unas ciudades más desarrolladas, prósperas e igualitarias para todas y todos, incluidas las primeras infancias.

“La Ciudad de los Niños y las Niñas parte de una premisa básica, que los menores son el grupo poblacional más vulnerable. Por eso si tenemos la capacidad de crear y diseñar un programa, una política o un espacio público que pueda ser utilizado por las niñas y los niños, entonces beneficiará a cualquier persona de Zapopan. Sin duda fue un gran reto y desafío que decidimos enfrentar y continuar en Zapopan”, confirmó la jefa.

El reto es mantener los esfuerzos para que las niñas y los niños tengan acceso a derechos fundamentales, espacios públicos dignos y de calidad, en materia de salud, educación, cultura y deporte, agregó la jefa de Gabinete.

Instrumento que perdura

Jesús Vaca Medina, jefe de la Unidad de Asesores del Gobierno de Zapopan, agradeció la colaboración de universidades públicas y privadas, observatorios y colectivos que participaron en el ejercicio y metodología para realizar esta evaluación que mide 10 indicadores: Educación, Tejido Social y Juego, Salud, Cultura, Hogar, Protección, Seguridad, Participación, Medio Ambiente e Inclusión, resultados que arrojaron un incremento en la satisfacción de las niñas y niños de Zapopan.

“Esta herramienta ayuda a mejorar la planeación de todas las políticas públicas, a eficientar la toma de decisiones, a racionalizar la toma de decisiones, a facilitar la evaluación y seguimiento de todo lo que se hace, de los recursos que se destinan para programas y acciones de Gobierno. Además, es un instrumento que nos ayudará a institucionalizar la Ciudad de las Niñas y los Niños. Es decir que Zapopan fuera la Ciudad de las Niñas y los Niños, no solamente en esta administración, sino que perdura, con un instrumento que puede ser medible”, agregó.

Este ejercicio de consulta se realizó con cuatro mil 500 niñas y niños de sexto de primaria y jóvenes de segundo de secundaria de escuelas públicas y privadas.

Marcela Preciado García de Quevedo, directora de Ciudad de las Niños y de los Niños, detalló algunos de los resultados que incluyen el aumento de niñas y niños que son felices en su colonia, sienten seguridad en las calles y en los parques o espacios públicos, tienen más espacios para jugar, además de talleres y actividades en sus colonias, así como que se sienten seguros en el camino a la escuela.

“El resultado más importante que arrojó la encuesta es, sin duda, que nueve de cada 10 niñas y niños son felices en Zapopan. Un gran resultado que nos pone muy felices, pero que nos exige a seguir trabajando para que sean 10 de 10. Quiero recordar que esta encuesta abarca el bienestar en tres espacios, dentro de sus casas, en sus escuelas y en sus colonias, con el objetivo de conocer cómo viven en todas sus realidades y a partir de ahí poder instrumentar programas y proyectos mejor focalizados para atender esas áreas de oportunidad”, apuntó.En equipo, con las niñas y niñosAugusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, destacó el interés del Gobierno de Zapopan para conocer la voz de las niñas y los niños, así como la colaboración de quienes participaron.

El fin de este experimento fue que ustedes dieran su parecer sobre varios asuntos, con lo que de paso, por ser tomados en cuenta, puede suceder que en lugar de que el futuro se diseñe en exclusividad por nosotros los adultos, lo hagamos en conjunto, niñas, niños, adolescentes, con las y los adultos, que les tomemos la palabra, literalmente”, celebró.

El Presidente Frangie asumió nueve compromisos para consolidar a Zapopan como la Ciudad de las Niñas y Niños, las cuales incluyen temas de seguridad, salud y esparcimiento.

TAMBIÉN LEE: Zapopan y Medellín estrechan lazos en torno a la promoción de la lectura infantil

Primer compromiso

Ampliaremos la constelación de Escuelas con Estrella y Centros de Regularización.

Vamos a terminar la administración con 200 Escuelas con Estrella, además de rehabilitar y equipar los 12 Centros de Regularización.

Segundo compromiso

Las niñas y los niños tendrán acceso a la salud desde sus escuelas.

Vamos a llevar brigadas médicas gratuitas a las escuelas públicas de educación básica.

Tercer compromiso

Las escuelas de Zapopan serán las más seguras de la ciudad.

Vamos a reforzar el programa Zapopan Escuela Segura con más cámaras en los planteles con el Botón de Pánico conectado al C5 municipal en escuelas de educación básica

Vamos a instalar 20 Zonas Pulso de Vida, para mayor seguridad de todas y todos, sobre todo de las niñas y las mujeres.

Cuarto compromiso

Las niñas y los niños serán parte del embellecimiento y cuidado de Zapopan.

Vamos a crear el programa Visores Zapopan con el que mejoraremos la imagen urbana, además de un programa de “Niñas y niños Scouts”, promoviendo su participación para mejorar el entorno.

Quinto compromiso

Las niñas y los niños de Zapopan serán los más participativos de México.

Vamos a continuar con la Ventanilla de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, nuestro Mecanismo de Participación Permanente.

Como compromiso de SIPINNA, vamos a crear una ventanilla electrónica para niñas y niños en la página oficial de Zapopan.

Sexto compromiso

Más escuelas de Zapopan captarán agua para las niñas y niños.

Vamos a instalar otras 20 Escuelas de Lluvia, para llegar a 40 en Zapopan.

Séptimo compromiso

Más niñas y niños felices y seguros en su caminito a la escuela y de regreso al hogar.

Seguiremos con el programa Senderos Seguros y con la rehabilitación integral de 200 kilómetros de calles completas en todo el municipio.

Octavo compromiso

Las niñas y niños tendrán más espacios públicos de calidad y seguros.

En esta administración serán invertidos cinco mil millones de pesos en infraestructura pública.

Noveno compromiso

Todas las niñas y todos los niños tendrán acceso a actividades deportivas y culturales cerca de su hogar.

Vamos a renovar todas las unidades deportivas y Centros Culturales de Zapopan.

MF