Juan José Frangie comenzó su segundo periodo como presidente municipal de Zapopan y su principal meta es llevar al municipio a otro nivel, destacando que cuenta con proyectos y estrategias referentes a nivel nacional.

Acentuó que tiene varias obras en puerta, pero resaltó algunas que son únicas en el país y están operando de manera ejemplar, como el Hospital General de Zapopan (conocido como el “Hospitalito”), el cual tendrá una inversión de 400 millones de pesos para su ampliación y que hace de Zapopan el único municipio nacional que opera una clínica propia de ese nivel. Además de la renovación, se incluirá un área materno-infantil.

Otra obra de referencia es la conclusión del “Hospitalito Sur”, el cual está ubicado en la Colonia Haciendas del Tepeyac, con una cobertura de atención de 170 colonias donde residen más de 60 mil personas de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco. Tendrá una inversión de 171 millones de pesos.

Además, Frangie alista la puesta en marcha del primer Centro de Salud Mental de origen público y operado por un Ayuntamiento en México, en el que se dará atención psicológica gratuita tanto de forma presencial como virtual a personas de todas las edades.

Por otra parte, fue rehabilitado y reinaugurado el Centro de Autismo, único en su tipo a nivel nacional, que tiene una demanda de 300 menores de edad con el trastorno; sin embargo, el incremento de las solicitudes de atención hicieron que el municipio ponga en marcha una segunda unidad. Estará ubicada en la zona de Miramar, contará con una inversión de 120 millones y se busca brindar consultas y servicios accesibles a otros 400 usuarios, con diagnóstico y seguimiento. Se espera que beneficie a mil 900 familias que se encuentran en lista de espera.

El alcalde recordó la puesta en marcha del primer Centro Integral de Cuidados en la Colonia San Juan de Ocotán, un espacio en el que las cuidadoras podrán asistir a tomar atención psicológica, a participar en cursos y talleres o pasar una tarde de convivencia mientras atienden a sus seres queridos.

En más acciones, la segunda administración de Frangie contempla la entrega de apoyos, créditos y demás recursos para distintos grupos de la población para reducir la desigualdad y mejorar la economía en los hogares. “La bolsa de recursos será de 500 millones de pesos (en 2025). Hay créditos para mujeres sin intereses, a fondo perdido y para pueblos originarios. Hay apoyos para micro y pequeñas empresas, también para mercados, tianguis y emprendedoras”.

Para mayor información, la población se puede comunicar al teléfono 33-3818-2200, en las extensiones 1100 y 1140.

Frangie Saade también apuesta a mejorar la infraestructura y la movilidad del municipio. Por eso alista pasos a desnivel y ampliaciones en avenidas como Patria, Servidor Público, Juan Gil Preciado y Tabachines, así como el programa de Guardianes Viales (contempla 200 elementos capacitados en distintas áreas y arrancará en enero).

Frangie trabaja en mejorar la movilidad de Zapopan

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, arrancó su segundo periodo como alcalde y resaltó que desde diciembre próximo comenzarán sus nuevos proyectos de infraestructura para atender problemáticas de vialidad en algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad.

En entrevista a este medio, explicó que las intervenciones incluyen llevar a cabo pasos a desnivel, un elevado y ampliaciones en zonas como Avenida Patria, Servidor Público, Juan Gil Preciado o Tabachines.

“El paso elevado en Avenida Patria, el desnivel de Servidor Público (y Paseo Valle Real), Juan Gil Preciado y Aviación, la ampliación de Enrique Díaz de León, el elevado de Avenida Patria y desemboca en Avenida Universidad y luego de ahí sale un desnivel hacia la izquierda para salir a Plaza Patria y la última es la herradura de Tabachines igual a la de las Cañadas. Arranca el 1 de diciembre”.

Señaló que los primeros en iniciar serán el paso elevado de Avenida Patria y la intervención en Avenida Tabachines, al igual que la ampliación de Avenida Enrique Díaz de León, que tendrían un costo de entre 300 y 400 millones de pesos; el proyecto pendiente es la intervención en Avenida Aviación pues esperarán el proyecto de la Línea 5 del Tren Ligero propuesto por el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus.

Como una de sus principales propuestas y que están por arrancar en sus primeros meses de trabajo, está el Escuadrón Vial, un conjunto de 80 elementos que estarán en los puntos más conflictivos del municipio y en horarios con más afluencia de automovilistas a quienes prestarán apoyo en caso de algún conflicto.

“El escuadrón verde traerá 80 camionetas. Es asistencia y va a agilizar el tráfico. Inicia en diciembre, en octubre arranca la convocatoria. No van armados, no van a multar, esto es más fácil y no dependen de la Comisaría, traen su equipamiento y no levantan multas”.

Reconoció que falta la presencia de la Policía Vial, por lo que se acordó con otros municipios implementar estrategias similares. Es el caso de Guadalajara, donde Verónica Delgadillo se sumaría más adelante y también contemplan la participación de Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo.

En cuanto a la Avenida López Mateos, recordó que el proyecto lo llevará el Gobierno del Estado, por lo que esperarán los proyectos que sean anunciados por el futuro gobernador; en cuanto a la Línea 3 del Tren Ligero, recordó que será ampliada en el Norte hacia el poblado de Tesistán y que incluirían cinco nuevas estaciones.

También contemplan un sistema de transporte que conecte a la Línea 3 con la zona de vivienda que está aledaña a Carretera a Colotlán, entre ellas, la de Valle de los Molinos.

Recuperación de espacios es clave para la seguridad

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó la labor en materia de seguridad durante su primer trienio y apuesta a seguir mejorando durante su segundo periodo al frente del Gobierno zapopano.

El edil mencionó que se adquirieron nuevas patrullas y durante su estancia como el alcalde con licencia, al municipio llegaron nuevas unidades para la Comisaría, así como la contratación de elementos, sin embargo, insiste en que se debe impulsar la creación de espacios públicos.

“Entraron como 80 vehículos más de los que teníamos programados más la contratación de elementos y esta vez nos fuimos hasta 700. La mejor seguridad que hay es abrir espacios públicos. Si arreglas una unidad deportiva, pones un centro cultural será mejor”.

Entre otros datos, Frangie contó que en el municipio hay más de mil 800 cámaras de videovigilancia, entre ellas, las que pertenecen al municipio y llegaron hasta las 350 cámaras, mientras que el Escudo Urbano C5, que pertenece al Gobierno de Jalisco, cuenta con más de mil 200 en total en Zapopan.

El alcalde zapopano también destacó la entrega de los llamados pulsos de vida y que se ha impulsado su instalación en zonas con alta afluencia de personas como el CUCEA o la Colonia Constitución, entre otras.

Alistan construcción de nueva colmena y renovación del centro histórico

Juan José Frangie inicia su segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Zapopan y alista proyectos en materia de infraestructura para continuar su labor iniciada desde el año 2021.

Esto incluye beneficios en materia de salud, la remodelación e intervención de más de 200 kilómetros de calles en el municipio que también tendrá la mejora de banquetas, mobiliario urbano, luminarias, entre otros; así como una nueva colmena en la Colonia Lomas del Centinela y que acaba de iniciar su construcción.

“De los grandes proyectos son los 200 kilómetros de calles. Una nueva colmena más, el Centro de Salud Mental en Federalismo donde está la Cruz Verde: se remodela la Cruz Verde y se hace el Centro de Salud Mental y el de Mujeres Cuidadoras se va a San Juan de Ocotán”.

Al respecto, para complementar la labor de las colmenas, están los llamados enjambres que cumplen las mismas funciones de las primeras, aunque con menor costo y menos alcance en cuanto a colonias; Frangie destacó que han sido un éxito y que en los puntos brindan comida gratuita, clases de emprendimiento, de costura, de joyería, deportes, entre otras actividades.

En el municipio hay colonias como Bosques del Centinela, El Campanario, Lomas de Tabachines, entre otras, se plantea llegar a un total de 15.

El alcalde afirmó que también habrá una renovación total del Centro Histórico Zapopano, para lo que invertirán cerca de 300 millones de pesos para mejorar la principal cara del municipio.

“Vamos a remodelar todo, la plaza, calles, banquetas, la iluminación de los edificios para tener un centro uniformado. En la Plaza de las Américas habrá lugares de jardineras para que la gente se siente, disfrute la plaza; habrá juegos, árboles, juegos infantiles”.

Juan José Frangie agregó que se encuentran renovando el predio inmediato a la colmena de la Colonia Miramar donde contemplan la construcción una unidad deportiva, un parque, un centro de sanidad animal, un vaso regulador y un centro cultural. El vaso regulador tendría como propósito amortiguar las inundaciones y escurrimientos de la zona del Cerro del Colli.

En materia cultural, se intervendrá el parque del Ixtépete que cuenta con zona arqueológica y que es visitada todos los años, principalmente durante el equinoccio de primavera, por lo que buscarán que sea un área de mayor afluencia de personas con 80 millones de pesos de inversión.

