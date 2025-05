En un lapso de tres años, el Centro Histórico tendrá una cara nueva y modernizada, pues esta mañana autoridades municipales anunciaron la remodelación del primer cuadro de la ciudad, que comprende tres etapas con una inversión total de 300 millones de pesos.

Para este 2025 se proyecta la remodelación de las vialidades, andadores, fachadas y parques de la Plaza de las Américas, donde también se implementarán cruceros inteligentes con sensores de presencia peatonal y señalética iluminada, y se mejorará la iluminación arquitectónica de edificios históricos y espacios públicos.

Asimismo, en la Basílica y en Los Arcos se ofrecerán proyecciones de videomapping, al tiempo que se rehabilitarán la Casa de la Cultura y la Galería de Arévalo, y se creará el primer museo Arqueológico de Occidente en el Palacio de Gobierno de Zapopan, anunció el presidente municipal, Juan José Frangie. Cada etapa de la intervención al Centro Histórico contará con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Aunque vecinos y comerciantes de la zona expresaron sus preocupaciones por las labores que se llevarán a cabo, mismas que podrían mermar sus ingresos, el alcalde aseguró que los trabajos buscarán que no afecte las actividades de las personas que viven del Centro Histórico, pues la intención es modernizar el lugar con miras a la Copa del Mundo que se celebrará en la ciudad el próximo año.

"Algo que sí les quiero asegurar, es que no queremos causar un daño al Centro Histórico, buscamos un beneficio para todas y todos . Los trabajos los haremos lo más rápido, pero no queremos afectarlos […]. No vamos a cerrar ni una calle, no se va a peatonalizar, no vamos a hacer nada que los perjudique", expresó.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda, mencionó que para la segunda etapa del proyecto se contempla rehabilitar el Andador Cristina Peña, en donde se renovará la superficie de rodamiento, la cantera y los jardines, se conservarán elementos escultóricos y se instalará luminaria pública.

También se intervendrá el Parque Galeana, labores que comprenderán la conservación del arbolado existente o, si se requiere, la reforestación con especies endémicas; la integración de mobiliario urbano, sustitución de juegos infantiles y la renovación de luminarias. Jáuregui Castañeda enfatizó que no se modificará la estructura del Centro Histórico, sino que se busca modernizarlo. Además, adelantó que se integrarán mesas de trabajo con vecinos y comerciantes para socializar el proyecto y atender sus demandas.

"Queremos que las personas se apropien de cada espacio propio. Estamos convirtiendo los espacios en lo que queremos que las niñas y los niños crezcan. Todo proyecto en Zapopan se diseña con el pensamiento de niñas y niños, lo proyectamos, lo socializamos, porque si un proyecto es pensado para niñas y niños es un proyecto que puede utilizar un adulto, un adulto mayor o una persona con discapacidad. El presidente Frangie ha dejado bien claro que el proyecto que se hace en Zapopan debe ayudar a la reconstrucción del tejido (social), por eso las próximas dos etapas vamos a incluir la construcción de dos espacios para la comunidad", apuntó.

En tanto, Kei Arao Takahashi, directora de Proyectos Estratégicos de Zapopan, señaló que la renovación del primer cuadro responde a la evolución que vive la ciudad, por lo que se busca convertirlo en un espacio incluyente, verde y seguro.

"Nuestra intención es hacer un espacio digno para quienes lo habitan y tienen su comercio aquí. No buscamos que el Centro Histórico pierda su esencia, queremos un Zapopan incluyente, verde, turístico, seguro, limpio y ordenado", puntualizó.

