"Yo voy ganando": Marcelo Ebrard

En su visita a Jalisco, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de México, aseguró que él es la mejor opción para contender por la presidencia de la República por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pese a los rumores de que la favorita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es Claudia Sheinbaum.

“Yo voy ganando en las encuestas y no creo que el Presidente tenga favoritos. No lo veo en esa lógica, para qué nos dejaría participar. Veo que vamos a una contienda donde habrá condiciones de competencia, ya no es una decisión del Presidente, ya es una decisión del partido. Tenemos una muy buena posición, vamos adelante en todas las encuestas, yo no conozco una donde no. Si va a ser por encuesta nuestra tarea es mantener esa ventaja”, dijo en entrevista tras el Encuentro de Diputados Locales y Regidores desarrollado ayer en la Expo Guadalajara.

Sobre otros morenistas que estarían en competencia, como Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Ebrard dijo que existe la oportunidad para todas aquellas personas que quieran contender por la candidatura, aunque él va adelante en las preferencias.

Por ello, y en busca de continuar como la mejor opción para Morena, Ebrard avisó que emprenderá una gira por todo el país en busca de fortalecer su liderazgo, aunque aseguró que “no desatenderá sus funciones como canciller”.

Ebrard Casaubón aseveró que si no le favorecen las encuestas no contenderá por otro partido, pero se dijo seguro del trabajo que ha hecho para figurar como la mejor opción para Morena, no solamente por su gestión como canciller, sino porque desde hace 20 años decidió acompañar a Andrés Manuel en su lucha por llegar a la presidencia.

Por último, aunque se le cuestionó quién es la persona que considera como la mejor opción para que Morena pueda figurar en Jalisco en las próximas elecciones estatales, que también se desarrollarán en el 2024, frente a las diferencias que enfrentan Carlos Lomelí, Alberto Uribe y José María “Chema” Martínez, el secretario de Relaciones Exteriores de México prefirió no decantarse por ninguno, y aseguró que esa es una elección que debe tomar la dirigencia local del partido.