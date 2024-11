Viva Aerobus tiene vuelos desde 89 pesos saliendo de Guadalajara, estos son los destinos

¿Quieres darte unas vacaciones adelantadas antes del fin del año?

Es el momento indicado para hacerlo y viajar antes de las fiestas decembrinas y para el próximo puente del 20 de noviembre, pues Viva Aerobus lanzó una promoción imperdible de vuelos económicos desde 89 pesos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De modo que, si buscas unas vacaciones repentinas o un pretexto para hacer las maletas y volar, ahora es el instante que estabas esperando.

Los precios corresponden a la Tarifa Zero de Viva Aerobús -la más económica, y que no incluye equipaje- más el respectivo TUA (Tarifa de Uso Aeroportuaria), que, no obstante, sigue haciendo el vuelo económico.

Estos son los destinos a los que Viva Aerobús ofrece vuelos baratos, y sus respectivos precios:

Ciudad de México (AIFA): Desde $92 pesos + $504.52 pesos de TUA

Ciudad Juárez:Desde $296 pesos + $504.52 pesos de TUA

Ciudad Obregón: Desde $199 pesos+ $504.52 pesos de TUA

Mexicali: Desde $290 pesos+ $504.52 pesos de TUA

Monterrey: Desde $120 pesos + $504.52 pesos de TUA

Puebla: Desde $477 pesos + $504.52 pesos de TUA

Puerto Vallarta: Desde $89 pesos + $504.52 pesos de TUA

Reynosa: Desde $797 pesos + $504.52 pesos de TUA

Veracruz:Desde $306 pesos + $504.52 pesos de TUA

¿Cuáles son los términos y condiciones de la promoción?

El precio aplica únicamente en la Tarifa Zero, en vuelo sencillo, comprando únicamente del 7 al 12 de noviembre del 2024. Incluye un artículo personal -bolso, mochila pequeña, etc-. No aplica para vuelos del 19 al 31 de diciembre del 2024. Equipaje adicional, selección de asiento, entre otros servicios, se añaden con un costo extra.

La promoción no solo aplica para Guadalajara, sino para otras ciudades y estados de México donde Viva Aerobus ofrece sus servicios. Puedes consultar todos los vuelos baratos aplicables y sus respectivos destinos en la página oficial de Viva Aerobus dando clic en el siguiente enlace.

FS