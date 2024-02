Las multas por no verificar en Jalisco comenzaron en marzo de 2023. A los operativos que en ese entonces implementaron trabajadores de la Policía Vial, la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) se sumó, en octubre pasado, el “Escuadrón Verde”, que actuaba de forma itinerante para sancionar a los conductores que decidieron no formar parte de la estrategia del Gobierno estatal para reducir la contaminación que acentúan los automotores que circulan por las vías de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, si bien la Semadet precisó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, que en octubre y noviembre de 2023 hubo hasta 17 operativos “dinámicos” al día, esta cifra disminuyó a 25 durante todo diciembre. Además, la dependencia no compartió cuántos se llevaron a cabo en enero.

Esto ocurrió pese a que el incremento de estos actos de la autoridad provocó que subiera el número de personas que acudieron a verificar. Por ejemplo, en septiembre, un mes antes de que se pusiera en marcha el “Escuadrón Verde”, se documentaron 60 mil 174 verificaciones. En octubre, cuando seguía en funcionamiento, fueron 92 mil 909.

En cambio, en diciembre el número cayó a 69 mil 212.

El 1 de febrero, este medio publicó que la mala calidad del aire no cede en la ciudad, y prueba de ello fue que en enero anterior se reportaron tres contingencias atmosféricas fase I, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj).

El 31 de enero fue la última. Ese día se registraron, por más de dos horas consecutivas, niveles mayores a los 150 puntos IMECA (Índice Metropolitano de Calidad del Aire) en la metrópoli. Dicho indicador representó un riesgo para los adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Las multas por no verificar superan los dos mil pesos. Sin embargo, pueden ser condonados si durante los próximos 30 días naturales al castigo el ciudadano aplica la prueba y la pasa.

El “Escuadrón Verde” ya no genera temor

Los propietarios de distintos centros de verificación en la ciudad coincidieron que en los últimos dos meses cayó el número de automovilistas que asisten a los puntos a realizar el trámite.

A principios de octubre pasado se lanzaron los operativos para procurar el cumplimiento del programa bajo el nombre de “Escuadrón Verde” en conjunto con la Semadet, Policía Vial y la agencia AIRE para evitar extorsiones o corrupción a la ciudadanía.

El encargado de un centro de verificación, quien prefirió omitir su nombre para evitar posibles represalias por parte de la autoridad, dijo que “se notó un repunte, calculó en 70%, pero pasando los meses ya no se hizo la difusión adecuada y tuvo una ligera caída. A mediados de diciembre vimos que los operativos del ‘Escuadrón Verde’ fueron suspendidos, y la sorpresa fue que entrando enero la baja del cumplimiento se notó bastante, y ahora estamos de un 18% a un 20% de capacidad”.

Señaló que les dijeron que en diciembre se suspendió el operativo dinámico debido a que faltaba personal de Policía Vial para la implementación del “Operativo Salvando Vidas”, pero que una vez concluido regresarían a la calle con el “Escuadrón Verde”, e incluso regresarían con nueve dispositivos diarios en lugar de cuatro.

“Las personas no van a verificar porque se les metió la idea de que es un tema recaudatorio, porque creen que ir a verificar les impactará en su bolsillo, pero no toman en cuenta que un vehículo en malas condiciones gasta más combustible, y teniendo una mala calidad del aire se enferman más seguido de la garganta y si nos vamos a un escenario más drástico no me imagino lo que pueda costar un tratamiento contra el cáncer. Pero no lo vemos desde ese punto de vista, necesitamos tener un mayor número de contingencias ambientales para que nos quede claro que es responsabilidad de todos procurar mejorar la calidad del aire con lo poco que nos toca”, señaló.

Otro de los encargados indicó que cerró los últimos meses del año con 100% de capacidad de operación de su centro de verificación, sin embargo, indicó, en enero pasado la asistencia bajó al 46 por ciento.

“Después de las cuatro de la tarde ya nadie viene. Yo pienso que bajó considerablemente, desgraciadamente por la ausencia de operativos, que ya no hay multas, y la difusión es menor. Prácticamente se dejó de hacer todo lo que se venía haciendo el año pasado, todo lo que se había avanzado. Esperemos que no lo estén haciendo por un tema electoral para no perder votos de la ciudadanía”, señaló otro de los encargados quien también prefirió guardar su nombre.

Multan a 11 coches por cada operativo

En 2023, más de dos millones 221 mil automovilistas no pasaron o no realizaron su proceso de verificación vehicular, el mismo número susceptible a recibir una multa por el incumplimiento.

Por ahora las multas sólo pueden aplicarse a partir de los operativos en calle realizados por un agente de la policía vial, un funcionario de la Semadet y uno más de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.

Fue precisamente durante el pico de operativos que incrementaron las multas aplicadas a automovilistas que no verificaron a tiempo, y aunque hasta diciembre se habían implementado 891 operativos dinámicos del “Escuadrón Verde”, las multas aplicadas a partir de estos ascendieron a 10 mil 062, lo cual quiere decir que, en promedio, por cada operativo implementado se aplicaron 11 multas a vehículos por no cumplir con la ley.

Caen sanciones a automovilistas por no verificar sus vehículos

La disminución de los operativos, como parte de la estrategia “Escuadrón Verde”, para supervisar que los vehículos que circulan por la ciudad acudan a verificar, tal como lo establece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular, también incidió para que se aplicaran menos multas a automovilistas que no cumplieron con la legislación.

En septiembre, antes del “Escuadrón Verde”, se aplicaron apenas dos mil 551 multas por no verificar, sin embargo, en octubre y noviembre, ya con los operativos dinámicos, se llegó a cinco mil 248 y cinco mil 845 sanciones económicas respectivamente.

Sin embargo, en diciembre, cuando los dispositivos de vigilancia cayeron a sólo 25 en un mes, se aplicaron apenas 264 multas, según la información de la Semadet compartida a través de transparencia.

La dependencia especificó que el número de sanciones aplicadas exclusivamente a partir de los operativos dinámicos del “Escuadrón Verde” fue de 10 mil 062.

Así como no respondió el número de operativos realizados en enero, la Semadet tampoco dio a conocer el número de multas aplicadas en enero, por justificar que la información sólo se documentará de manera bimestral y por lo cual la información “aún está en proceso”.

Supervisan de manera aleatoria a los conductores

A partir de los operativos del “Escuadrón Verde”, impulsados desde el 2 de octubre pasado, lo que se busca, según la conceptualización del mismo, es supervisar de manera aleatoria, en distintos puntos de la ciudad, que el mayor número de vehículos que circulan en la ciudad estén verificados.

La verificación ayuda a disminuir los índices de contaminación en la ciudad. EL INFORMADOR/ Archivo

Incumplen la meta mínima de autos certificados en la ciudad

En junio de 2022, el gobernador de Jalisco aseguró que la meta para el término de 2023, para las autoridades jaliscienses en materia de supervisión del medio ambiente, era verificar al menos 800 mil vehículos de motor. La meta mínima, según lo dicho por el gobernador, no se cumplió, pues apenas acudieron a la verificación vehicular 782 mil 853.

Sin embargo, según el contrato modificatorio al contrato 452/2019, firmado por la Secretaría de Administración del Estado y en poder de este medio de comunicación, se establece que para el cierre de 2023 se tendrían al menos 2.2 millones de vehículos ya verificados, lo que estimaban como 69% del padrón verificable, estimado en 3.5 millones de vehículos.

Según las cifras obtenidas por Transparencia, en 2023 solamente 578 mil 056 automotores lograron pasar la prueba, es decir, sólo el 16% del total de los automotores susceptibles a la verificación (según el contrato mencionado) aprobaron la verificación, garantizando que sus emisiones contaminantes se encuentran en orden, con base en información de la Semadet.

El porcentaje alcanzado es cuatro veces menor a las estimaciones previstas y firmadas por las autoridades estatales en el “Convenio modificatorio 46/20” suscrito en diciembre de 2020.

Lo anterior quiere decir también que sólo dos de cada 10 vehículos lograron pasar la prueba de verificación, por lo que los otros ocho estarían colaborando a la contaminación del aire de la ciudad, que en las últimas cinco semanas ha ocasionado tres contingencias atmosféricas fase 1 y 13 precontingencias atmosféricas.

CT