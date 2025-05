Son las siete de la mañana y decenas de personas esperan en las esquinas de la Avenida Guadalupe, desde Mariano Otero hasta Periférico, para subir a los mototaxis.

Uno a uno van subiendo a la cabina de los pequeños vehículos que se tambalean con cada abordaje: uno, dos y hasta tres van atrás, apretados, con las mochilas al frente o con el niño que va a la escuela. A lo largo del camino se sube otro más al lado derecho del conductor.

Y por si esto fuera poco, los choferes de estas unidades todavía hacen espacio para un pasajero adicional. Sus rostros dicen que van tarde, pero no les importa llevar casi medio cuerpo de fuera para lograr llegar a tiempo.

A las 08:30 horas comienza a bajar el flujo de personas que van a sus trabajos o escuelas. “No tenemos de otra. Sí hay camiones, pero el mototaxi es más rápido y me cuesta lo mismo”, dice uno de los usuarios, quien viene desde Colinas de La Primavera para tomar el Peribús. Tomar la Ruta 51 desde la Floresta del Colli cuesta 9.50 pesos y, al final, es más atractivo para las personas pagar 10 pesos por un lugar en el mototaxi.

Durante algunos momentos se observan más de estas unidades que autos en la avenida, lo cual está prohibido porque solamente pueden transitar al interior de las colonias a fin de evitar un accidente.

“Baja mucha gente de las colonias del Colli”, comenta uno de los choferes. Por eso son tan atractivos para los pasajeros.

Ver bajar a seis personas de los motocarros en cada viaje llama la atención. El riesgo es que las unidades no tienen puertas y cualquier accidente sería fatal.

Las autoridades siguen tolerando su operación, ya que el proyecto para regularlos quedó frenado hace más de un año. Al cierre de edición, la Secretaría de Transporte (Setran) no respondió por qué se permite operar a este tipo de transporte en avenidas, cuando sólo pueden circular en vías secundarias o terciarias, en lugares donde no entra el camión.

En días pasados, el secretario de Transporte, Diego Monraz, contestó que reiniciaron los diálogos con los Ayuntamientos para retomar la regularización de estas unidades, aunque por otro lado, las multas por circular en avenidas o por otras anomalías están en picada, ya que entre enero y noviembre del año pasado apenas se llevaron al corralón a 13 mototaxis irregulares.

En febrero del año pasado se registró un choque entre dos mototaxis, un camión urbano y un vehículo de carga. El saldo: 14 lesionados.

Luis Nazario, especialista en movilidad, lamenta la proliferación de estas unidades y que se nieguen a regularlas.

Culpa al Gobierno del crecimiento en colonias de Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, principalmente. “No son unidades seguras. La norma es clara: este tipo de vehículos no debería circular”.

Por eso, recomienda una estrategia integral que combine una inversión en rutas alimentadoras de camiones y vehículos seguros que sean cambiados por los mototaxis. “La raíz del problema no son los mototaxis, sino el abandono del transporte público en las periferias”.

Zapopan impulsa su propio sistema de transporte público

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó en entrevista que ha reiterado el apoyo del municipio para trabajar con la Setran, en la disposición de recursos para ayudar a aquellos transportistas que deseen migrar del mototaxi a unidades más seguras como las dispuestas en la Norma Técnica en la materia.

“Nosotros lo que ofrecimos al secretario de transporte es que, en el tema de mototaxis, porque hay vehículos pequeños, de fabricación más segura, que nosotros ponemos el financiamiento para todos los mototaxis que quieran cambiar de modelo para darle seguridad a todos los zapopanos”, señaló.

Dijo que a un año de haber iniciado la estrategia en tres cuencas de Zapopan (Solares, Río Blanco y Valle Imperial), no se han acercado nuevos mototaxistas a solicitar el apoyo, por lo que si bien, se mantiene la apertura para seguir trabajando en este sentido, el municipio por su cuenta impulsará un transporte gratuito para atender estas zonas donde todavía falta transporte público de calidad.

“Ellos todavía no se acercan, nosotros estamos trabajando de todos modos en nuestro proyecto de transporte gratis, que pronto lo verán, que lo vamos a lanzar pronto, esperamos que, para julio”, comentó.

Se tratará de un sistema gratuito que operará en colonias con más marginalidad, donde no estén llegando los autobuses, como Las Mesas, Miramar y Santa Ana Tepetitlán, donde operan precisamente los mototaxis.

“Son muchos mototaxis y aquí lo más importante es la inseguridad. Este transporte gratuito no viene porque queramos quitarle el trabajo a la gente que hoy trabaja en los mototaxis. Queremos un servicio más seguro para que puedan subir, sobre todo los adultos mayores, sobre todo la gente con discapacidad o las mamás que llevan a sus niños a las escuelas”, dijo.

El secretario de Transportes del Estado dio a conocer que ya se han reiniciado los diálogos con los municipios metropolitanos en busca de retomar el tema de la regularización de mototaxis, que había quedado inconcluso, según había referido, por las campañas electorales.

Aseveró que el ayuntamiento de Zapopan, a cargo del alcalde Juan José Frangie, sumó su disposición a retomar el proyecto, mientras que se está en pláticas con la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, afirmó que ya se instaló el diálogo con la Setran, y de hecho se inició la conformación de un padrón que permita continuar con los pasos siguientes. Hasta el momento, afirmó, se tiene un estimado de tres mil motocarros operando en el municipio.

“Vamos a tener una reunión posterior ya con los líderes de los mismos (mototaxis) y empezar a hacer un plan de acción para los próximos meses. Ya tiene la Secretaría algunas rutas que hemos pedido para la zona Valles, que entiendo se están acomodando y también las de la carretera Chapala ya avanzaron algunas. Entonces seguimos en ese tema”, manifestó Quirino Velázquez.

Voz del experto

Luis Nazario, especialista en movilidad y ex integrante del Instituto de Movilidad y Transporte

La ciudad padece de un transporte incompleto...

Para Luis Nazario, especialista en movilidad y ex integrante del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el problema que enfrenta hoy la ciudad ante la proliferación de mototaxis que se niegan a ser regulados han sido responsabilidad de los gobiernos, que permitieron su crecimiento desmedido ante la falta de prestación del servicio a comunidades que, de igual forma, crecieron sin servicios públicos que solventaran sus necesidades básicas, como, precisamente, el transporte público.

“En muchas zonas la gente tenía que caminar distancias muy largas para alcanzar el transporte público. Ahí aparecieron los mototaxis, supliendo una necesidad real. Pero el problema es que crecieron sin control ni normativa”, apunta.

Aunque reconoce que se convirtieron en un modo de vida, hoy los riesgos son mayores, pues circulan sin supervisión, sin medidas de seguridad, y conducidos, en muchas de las ocasiones, por menores de edad que no han consolidado sus habilidades motoras ni de reacción ante situaciones de riesgo.

“Claro que los mototaxis no son unidades seguras. La norma es clara: este tipo de vehículos no deberían circular. Se planteó incluso transitar hacia unidades eléctricas con mejores condiciones. Pero la Secretaría de Transporte no tiene suficiente personal ni capacidades para hacer cumplir la norma. Y mientras, el fenómeno se desborda”, lamentó.

Recordó algunos de los estudios realizados por el entonces Instituto de Movilidad en 2016, donde las cifras superaban los dos mil 300 motocarros, razón por la cual, a casi 10 años después, es imposible el seguir sosteniendo el discurso de la Setran de que el censo se calcula en alrededor de dos mil 500 solo en la ZMG. “El fondo del asunto es que la ciudad sigue sin una cobertura adecuada de transporte. Y donde el Estado no llega, alguien más llena el vacío”.

Nazario también apuntó al descontrol tarifario como otro foco rojo.

Cada vez aseguran menos mototaxis

Aunque todavía es un transporte irregular que ha ocasionado diversos percances en los cuales algunas personas han perdido la vida, la estadística de la Policía Vial indica que dejó de ser un tema prioritario de atención, puesto que el número de aseguramientos simplemente se desplomó.

Mientras de enero a diciembre de 2022 la Policía Vial confiscó 70 de los motocarros destinados al transporte irregular, de enero a noviembre de 2024 (únicos datos brindados mediante transparencia por parte de la corporación) fueron solamente trece.

Aunque se cuestionó a la Policía Vial sobre estas cifras y sobre la injerencia que tienen sobre este tipo de vehículos, al cierre de esta edición no se tuvo respuesta, como tampoco respondió la Setran al respecto de si ha implementado o no para supervisar este tipo de transporte.

Y mientras esto ocurre, los percances siguen ocurriendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tan solo un ejemplo de ello es el caso en el cual se vio involucrado un menor de edad de solo 15 años, quien conducía un motocarro en la colonia El Morrito de San Pedro Tlaquepaque.

Ocurrió el 12 de noviembre pasado, cuando en el cruce de 18 de Marzo y El Mirador perdió el control del vehículo y se impactó contra un camión estacionado. Del mismo dos personas, entre ellos otro menor, resultaron lesionadas, siendo enviadas a un puesto de socorros en estado de regular a grave.

Otro de los casos, entre los más aparatosos, fue el registrado en febrero, también del año pasado, cuando un choque entre dos mototaxis, un camión urbano y un vehículo de carga tipo Torton, chocaron entre sí dejando 14 personas lesionadas, cinco de ellas, de los motocarros.

Son al menos cincuenta pesos por cada viaje

Considerando el caso de la avenida Prolongación Guadalupe, cada viaje de un mototaxi está generando al menos 50 pesos, considerando que cada motocarro traslada a al menos cinco personas desde, por ejemplo, Colinas de la Primavera y hasta el Periférico.

En un supuesto donde esos 12 mototaxis que pasaron en un minuto trasladaran en el mismo sentido a cinco personas de un punto a otro, los 12 motocarros habrían generado, en ese tiempo, 600 pesos.

Aunque la frecuencia de paso no es sostenida durante 60 minutos, es decir, en un minuto pudieron pasar 12, pero en otro ocho, y en otro solo seis, si lo promediamos en ocho motocarros por minuto, tan solo entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana de un día laboral normal se habrían generado, en esa hora “pico” se habrían generado cuatro mil 800 pesos.

La regulación de estas unidades sigue sin cristalizarse en el Estado

Aunque en noviembre de 2023 se publicó la Norma Técnica con la cual se pretendía regular a los mototaxis bajo un modelo de “transporte comunitario” con unidades modernas y seguras para suplirlos, al igual que las camionetas tipo van, a poco más de un año esto no ha podido consolidarse.

Las unidades siguen sin acercarse siquiera a lo dispuesto en dicha norma, que establecía entre otros puntos, la transición a vehículos de cuatro ruedas con puertas, el que no existan menores de edad conduciendo las unidades, presentar a la Setran el padrón de conductores debidamente identificados, contar con constancia o póliza de seguro, entre otros.

La norma fue publicada en noviembre de 2023, estableciendo que se tenía un plazo de 550 días naturales a partir de la publicación del documento, que se cumplirán el próximo mes de mayo sin avances significativos.

En enero de 2024 se inició con un programa que prometía apostar por el ordenamiento de los vehículos, teniendo como ejemplo al modelo del municipio de Zapopan, donde el ayuntamiento dotó de una bolsa de recursos para ayudar a los mototaxistas a adquirir nuevas unidades, y así, en conjunto, apostar por el cumplimiento de la norma.

Sin embargo, no pasó más allá de una decena de vehículos renovados, cuando el padrón estimado es de poco más de dos mil 500 vehículos de este tipo en el Área Metropolitana de Guadalajara, aunque el número sigue creciendo y no se ha informado de un nuevo censo para contabilizarlos.

El secretario de Transportes del Estado aseguró que el retraso en el cumplimiento de la norma se debió, principalmente, a las campañas electorales de 2024, que atrasaron los procesos de coordinación con los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Es un tema que tenemos que sacar de la mano con los choferes, precisamente se inició en un municipio (Zapopan) y sigue siendo un tema muy barrial y al ser muy barrial, tiene condiciones de mucha injerencia municipal”, aseveró el funcionario.

Señaló que poco más del 50% de los motocarros circulan en Tlajomulco y Zapopan, luego de haber crecido exponencialmente cuando en 2012 iniciaron operaciones en Santa Fe y Chulavista, Tlajomulco, con 250 unidades para prestar un servicio de “enlace condominal”, aunque dijo, como parte del retomar los procesos de regularización, deberá hacerse un nuevo censo.

La nueva flota de este transporte quedó en buenas intenciones hasta ahora. EL INFORMADOR/ A. Navarro

CT