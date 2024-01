En las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara es común encontrar motociclistas que cometen infracciones incluso frente a los agentes viales: zigzaguean para rebasar a los autos, no portan casco, se pasan los altos, viajan más de tres tripulantes sin medidas de seguridad y se estacionan en sitios prohibidos, entre otras faltas viales.

En los cruces de la Calzada Independencia y Javier Mina-Juárez o en López Mateos y Avenida México se evidencia cómo los motociclistas burlan la ley. En la mayoría de los casos, los que van por la Calzada Independencia circulan entre los coches y se adelantan para poder arrancar primero una vez que cambie la luz del semáforo.

Otros rebasan tras haberse metido entre dos vehículos para posicionarse delante. Unos más fueron captados invadiendo el carril del Macrobús. También dan vuelta a la izquierda, cuando está prohibido por el paso del transporte masivo.

Hace una década, en el Congreso de Jalisco se propuso aumentar las multas para quienes zigzaguean y rebasan a otros vehículos, pero se frenó el dictamen. Actualmente, el reglamento sanciona la circulación entre carriles o cuando se rebasa por la derecha. Pero los policías viales no multan a los infractores.

Otro incumplimiento tras la última reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte es que se obliga a los vendedores de motos a que se exija el emplacamiento de éstas, registrarse ante un padrón vehicular y portar la licencia de conducir vigente. Sin embargo, es otro incumplimiento y ni el Gobierno de Jalisco ni los Ayuntamientos multan a las empresas responsables.

“Las tiendas te venden las motos de forma sencilla. Sin tantos requisitos. La puedes comprar desde los 20 mil hasta los 35 mil pesos de contado. Y los créditos son muy accesibles. Por eso la gente está comprando más motos. Además, gastas menos en gasolina y circulas por donde quieres”, lamenta el conductor César Jiménez, quien pide a la autoridad regular las motos. “Las autoridades deben aplicar cero tolerancia”.

Sugieren carril exclusivo para controlar el tránsito de motos

Para evitar incidentes en los que se ven involucrados motociclistas en las calles de Jalisco, expertos proponen algunas medidas para reducir el número de percances.

Alejandro Ávalos Grajeda, presidente de la Asociación Jalisciense de Motociclismo AC, sugirió la posibilidad de implementar carriles exclusivos para motociclistas, propuesta que ha sido hecha en países como China, Brasil y Colombia. “Una solución real y viable sería dotar a la ciudad de carriles exclusivos para motocicletas, como sucede en ciudades donde las motos son el principal medio de transporte. Lo hemos visto en la India, en China, donde los carriles confinados para motocicletas aligeran bastante el tráfico y, por ende, la cantidad de accidentes”.

Rafael González Bravo, titular del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana y coordinador de Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad de Guadalajara, no descartó esta opción, pero replicó ejemplos de otros sistemas de transporte. “Sí es viable generar algún carril exclusivo para motociclistas y compartirlo, como vemos las ciclovías, vemos carriles exclusivos para el Macrobús, el Macroperiférico; que exista un carril para motociclistas”.

El académico opinó que se debe impulsar una capacitación para modificar la cultura vial y reforzar de forma estricta los reglamentos para ellos, así como una mayor presencia de agentes de Movilidad para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Yeriel Salcedo, académico del ITESO y experto en movilidad, ve un problema por la adaptabilidad de los carriles exclusivos.

“Por temas de espacio, lo veo difícil. Por ejemplo, el tema de ciclovías ha sido un problema porque se está en contra de perder algunos carriles para los coches. Creo que le vendría a poner más tensión a esta situación a la disputa del espacio. Al final, creo que no resolvería el tema de la siniestralidad, que va más enfocado al tema de la educación y las licencias”.

Guía

Recomendaciones para una mejor convivencia entre autos y motos

1. Se recomienda a los automovilistas que se le dé espacio a las motocicletas que circulan correctamente por su carril para darles margen de maniobra.

2. Antes de cambiar de carril pon tu luz direccional y asegúrate que no venga una motocicleta entre carriles.

3. No te saltes el semáforo en rojo, pues las motocicletas suelen ser las primeras en salir y esto podría ocasionar un accidente.

4. Antes de abrir la puerta asegúrate de que no se aproxime una moto, tal como harías con los ciclistas.

5. De la misma forma, al rebasar a una moto toma espacio suficiente, considerando al menos metro y medio de separación.

6. Como recomendación para los motociclistas, no circules entre carriles ni vayas cambiando de uno a otro por el camino, pues un coche podría no verte ocasionando un choque. Porta siempre un casco en buen estado.

7. No rebases por la derecha.

8. Evita los pasos a desnivel y otros espacios donde se reduce la visibilidad. No uses las ciclovías, no son una vía rápida, son un espacio exclusivo para las bicicletas y podrías ocasionar un accidente.

9. Respeta la Ley de Movilidad y su Reglamento.

Placas

¿Qué se necesita para realizar los trámites?

Para emplacar una motocicleta es necesario acudir a la recaudadora que se encuentra entre Ramón Corona y Pedro Moreno en la Colonia Centro y llevar consigo la factura de la compra, comprobante de domicilio, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y comprobante de la cita, todo en original y copia.

Mientras que, para tramitar la licencia de conducir es necesario agendar una cita a través de https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/multiTramites/licencias y consultar los requisitos para presentarlos el día que te toque asistir, además, de realizar el pago de 491 pesos que es el costo para los motociclistas.

Especialistas opinan que un espacio exclusivo para motos mejoraría el flujo vehicular. EL INFORMADOR/ A. Navarro