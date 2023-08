Ante las confusiones y quejas que en muchos usuarios del transporte público han sucitado los cierres viales por las obras en la llamada "Estrella de la Muerte" en el Centro tapatío, que derivaron en el desvío de 70 rutas, ayer hubo mayor presencia de agentes viales y personal del Ayuntamiento para socializar y aclarar dudas sobre dónde fueron reubicadas las paradas.

En un recorrido por la zona, los usuarios reconocieron que, si bien fue confuso el reajuste de paraderos al inicio de semana, ayer el proceso se simplificó. Coincidieron usuarios que se requieren reajustes porque en hora pico se saturan.

Aunque se anunció el cierre total de varias calles, de momento sólo está cerrado —de maner parcial— el tránsito de Leandro Valle, Ferrocarril y Ramón Corona; Colegiales se cerrará hoy. En la zona había personal de la Secretaría de Transporte y el Ayuntamiento repartiendo trípticos y resolviendo dudas.

Cambiaron algunas rutas para seguir dando el servicio en inmediaciones de ese crucero. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Yo vengo de Zapopan y tomo la 142 (C-33). Ayer no sabía de estos cierres y que iban a meterse por otra calle y sí me bajé después. Pero ya me dijeron bien dónde debo subir y bajar y ya no tuve problemas hoy”, explicó Carmen Sosa, trabajadora de una tienda departamental.

Las paradas temporales están ubicadas en 16 de Septiembre, entre Niños Héroes y Nueva Galicia; avenida de La Paz, entre Colón y calzada Independencia; Miguel Blanco, entre Galeana y 8 de Julio, y otra en Colón y Prisciliano Sánchez.

La Dirección de Movilidad defendió la intervención de la llamada “Estrella de la Muerte” al destacar la alta siniestralidad que se presentaba en la zona; 14 muertos en este sitio desde 2018 a la fecha.

La obra que tendrá un costo cercano a los 78 millones de pesos y estará concluida en el mes de noviembre.