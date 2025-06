Alejandro Sánchez circulaba por Avenida Vallarta cuando lo chocaron. El causante no tenía seguro y se resolvió el problema hasta que llegó la aseguradora. “Fue un raspón, pero el dueño del vehículo ni tenía dinero en efectivo para pagar. Tuvimos que esperar al ajustador de mi aseguradora para solucionar el problema. Le quitaron su credencial del INE como garantía”.

El accidente ocurrió en el carril de alta velocidad a la altura de Patria, lo que detonó un caos vial para quienes circulaban hacia La Minerva. Fueron más de dos horas de congestionamiento en ese sentido.

Desde diciembre de 2022, se implementó un protocolo para atender choques lamineros en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo cual permitiría liberar vialidades en 15 minutos y reducir el tiempo de espera. Sin embargo, el caso de Luis demuestra que la falta de seguro detona que los choques no se resuelvan de inmediato, y la tardanza de las aseguradoras o policías viales complica más los percances.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Jalisco y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo 35% de los vehículos están asegurados en el Estado. Por lo tanto, si un vehículo no tiene seguro, no podrá moverse para liberar las vías, recordó Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

Expertos cuestionan varios motivos por los cuales falla la normativa, entre ellos, la falta del seguro en la mayoría de los vehículos, el desconocimiento de la población sobre el protocolo y la ausencia de sanciones para quienes evitan moverse de la vía, a pesar de cumplir con los requisitos.

Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara y consultor, señala que el protocolo no ha prosperado y que la ciudadanía aún tiene poco conocimiento de la estrategia para liberar las vías. Atribuye el problema principalmente a la gran cantidad de vehículos sin póliza de seguro. “El problema es que hay muchos vehículos circulando en la ciudad que no tienen seguro. Y esto limita el convenio porque, si no tienes seguro, no hay opción para usar el protocolo”. La recomendación es contratar una póliza económica. que se haga responsable de daños a terceros, por lo menos.

Víctor Pulido, ajustador de siniestros, detalló que en los choques lamineros que han atendido en su aseguradora, no se lleva a cabo el protocolo. Y cuando los accidentados tienen seguro, se esperan hasta que llegue el personal de la empresa o la Policía Vial.

Para que se implemente el protocolo, uno de los requisitos es que los vehículos tengan seguro vigente o que aporten toda la información que se les requiera, como fotos, ubicación y narración de los hechos, hasta que se permita liberar la vía.

Harold Dutton Treviño, académico de la UdeG, cuestionó que la baja cantidad de vehículos asegurados se deba a los altos costos de las pólizas. “Eso depende de las aseguradoras que, por más que digan que hay seguros baratos, son mínimos. Tener cobertura amplia de un coche te puede salir entre 11 mil y 16 mil pesos al año”.

La Secretaría de Transporte informa que en la actual administración se han atendido más de 17 mil choques lamineros en esta administración. Aunque el Gobierno de Jalisco y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ratificaron un convenio de colaboración, el problema persiste.

Ratifican convenio para atender choques lamineros en Jalisco

El Gobierno de Jalisco ratificó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) para la atención de los llamados choques lamineros que se siguen presentando en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El acuerdo establece las condiciones para permitir la liberación de las vías en el caso de registrarse un choque laminero básico por alcance, es decir, que puedan ser movidos del sitio del accidente para evitar la obstrucción de las vialidades y que no haya congestionamiento vial.

El convenio beneficiaría a aquellos vehículos que se involucren en un choque laminero y que cuenten con seguro vigente en algunas de las 34 empresas adheridas a la AMIS y que operan en Jalisco.

La aplicación de este protocolo busca apostar también con la reducción del tiempo de liberación de la vialidad tras un choque de este tipo, disminuyéndolo de 2 horas a solo 15 minutos.

Parte de los términos del protocolo también consisten en que el choque laminero suceda dentro del mismo carril, entre dos o más vehículos particulares y siempre que no haya lesionados, heridos o decesos.

Tampoco deberá presentarse daños a propiedad pública o privada de terceros y se reiteró que los vehículos involucrados deberán tener seguro vigente que sean parte de una de las 34 empresas adheridas a dicho convenio.

Datos proporcionados por las empresas aseguradoras y la información recabada en campo por Secretaría de Transporte indican que el tiempo promedio de atención se ha reducido y ahora es de 8 a 15 minutos para liberar las vías; y a partir del minuto 15 al 30, se han expedido las órdenes de reparación de los vehículos involucrados.

El protocolo entró en vigencia desde el 1 de diciembre de 2022 y desde entonces, se han resuelto 81 mil 640 alcances entre vehículos en circulación.

La mayor parte de los percances fueron asistidos por personal de las empresas afiliadas a la AMIS, pero también hubo peritos de la Secretaría de Transporte y de la Policía Vial que los atendieron.

Multas por no contar con seguro

La multa en Jalisco por no contar con un seguro de auto va desde los mil 131 hasta los tres mil 394 pesos; es decir, de 10 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Qué hacer tras un choque?

● Asegurarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente y que no haya sin lesionados, heridos graves o muertos.

● Las personas participantes deben hablar a la cabina de siniestros de sus respectivas aseguradoras.

● Aportar toda la información que se les requiera (fotos, ubicación y narración de los hechos).

● Esperar de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover sus vehículos a un lugar seguro.

● Una vez liberada la vía, ya en un lugar seguro, las personas participantes siguen las instrucciones de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo respecto al siniestro.

Voz del experto

Harold Dutton Treviño, académico de la Universidad de Guadalajara

Aseguradoras, las responsables de la baja cantidad de pólizas

Estimaciones del Gobierno de Jalisco y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con cifras hasta el cierre de 2021, indican que apenas el 35 por ciento de los vehículos estaban asegurados.

Por lo tanto, Harold Dutton Treviño, académico de la Universidad de Guadalajara, cuestionó que la baja cantidad de vehículos asegurados se deben a los altos costos de las pólizas porque representan un gasto considerable para la población.

“Depende de las aseguradoras que, por más que digan que hay seguros baratos, estos son mínimos. Es un gasto considerable, el tener cobertura amplia de un coche te puede salir de 11 mil a 16 mil pesos al año”.

El académico de la UdeG consideró que debe de haber una campaña por parte de las aseguradoras para hacer pólizas de seguro más accesibles para toda la población y así, garantizar el respaldo para los conductores en caso de que tengan algún accidente vehicular.

“Ofrecer planes mucho más flexibles por parte de las aseguradoras para que la población diga que sí puede tener un seguro y si por alguna razón lo quiere cancelar, que se pague por año o mensualmente”.

Por otro lado, consideró que la ciudadanía debe de poner de su parte y adoptar la cultura del seguro de vida para los vehículos y estar resguardado en caso de algún accidente.

Prolifera el desconocimiento

Especialistas en movilidad coinciden en que hay distintos factores que influyen en que se cumpla con el protocolo de atención a choques lamineros.

Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara y consultor, atribuye el problema a la cantidad de vehículos sin póliza de seguro que circulan en la metrópoli. “Las aseguradoras no están afiliadas. El problema es que hay muchos vehículos que están circulando en la ciudad que no tiene seguro. Esto limita bastante el convenio porque si no tienes seguro, no hay opción para usar el convenio”.

Por otro lado, cuestionó que el protocolo tampoco ha prosperado ya que la ciudadanía aún tiene desconocimiento de la estrategia para liberar las vías y desconfianza. “El desconocimiento de la población, muchos conductores creen que deben esperar al agente de tránsito porque no se sienten con el respaldo legal o tienen miedo a que se les culpe injustamente. Cuando hay un percance, lo primero que hay es una disputa de los conductores, incluso, ha habido hasta accidentes fatales”.

Tres de cada 10 vehículos, sin seguro

Desde el mes de agosto de 2023, fue publicado el Reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, cuyo artículo 69 establece que los vehículos y motocicletas en el Estado deberán contar con una póliza de seguro que ampare una protección equivalente a cuatro mil UMA (Unidades de Medida y Actualización).

Este monto va desde los 452 mil hasta los 2.8 millones de pesos para el caso de fallecimiento de una persona.

Pero no todos los vehículos tienen sus pólizas de seguro: la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro informaba que, al cierre del año 2021, en Jalisco solo el 35% de los vehículos tenían una póliza de seguro, es decir, apenas 3 de cada 10 automotores contaban con esta protección.

El parque vehicular que el INEGI registraba en aquel año en Jalisco superaba los 4.1 millones de automotores, por ello, más de 2.6 millones de vehículos circulaban por el estado sin póliza de seguro, es decir, la mayor parte no cumplía con la ley.

Los conductores que no tienen seguro se arriesgan en caso de que suceda algún accidente o robo, pues no tendrán el apoyo para solventar la afectación.

Además, en caso de participar en algún percance vehicular donde haya lesionados o muertos, deberán hacerse cargo por su cuenta de la reparación del daño de las víctimas y sus familias.

Los conductores que no tengan seguro y tengan un choque laminero, es decir, similar a que sea por alcance, no podrán aplicar el protocolo de atención a este tipo de accidentes debido a que uno de los requisitos es que las partes afectadas tengan un seguro de vida.

