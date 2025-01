Ocho de cada diez vehículos que acuden a realizar la Verificación Responsable en Jalisco aprueban en su primer intento, lo que refleja una mayor conciencia de los automovilistas sobre la importancia de mantener sus unidades en buenas condiciones mecánicas y ambientales.

Francisco Javier Sierra Moreno, director general de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, informó que el porcentaje de aprobación en la primera cita alcanza el 80%, independientemente del año del vehículo.

“Tenemos registros de autos de los años 60, 70 y 80 que han pasado la prueba sin problemas. Esto demuestra que el mantenimiento es clave para cumplir con los estándares de emisiones”, señaló el funcionario.

En cuanto al 20% de los vehículos que no aprueban en su primer intento, más de la mitad lo logra en la segunda oportunidad gratuita, que puede realizarse dentro de los 30 días posteriores a la primera verificación. “En los certificados de no aprobado se especifica la razón por la cual el vehículo no pasó, lo que permite a los propietarios atender las fallas específicas y realizar los ajustes necesarios”, explicó Sierra Moreno.

El funcionario recomendó a los automovilistas realizar un mantenimiento preventivo antes de acudir al verificentro. Este incluye la afinación del motor, cambio de aceite, revisión de bujías, inyectores, mangueras y neumáticos. Estas acciones no sólo aumentan las probabilidades de aprobación, sino que también contribuyen al buen funcionamiento del vehículo.

Durante 2025, la Verificación Responsable será gratuita para los automovilistas que realicen el pago del refrendo vehicular, cuyo costo es de 900 pesos. Además, si el vehículo no aprueba en la primera cita, la segunda prueba también será sin costo.