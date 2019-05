“Venir a limpiar el bosque es otra manera de ayudar”

Desde antes de las 9:00 horas Emilio, de siete años y sus papás llegaron al Bosque La Primavera para participar en la segunda Jornada de Limpieza del año organizada por el OPD del Bosque La Primavera.

Entusiasmado ponía atención a las indicaciones dadas por las autoridades organizadoras antes de comenzar la limpieza. Con guantes y costal en mano, Emilio y sus papás comenzaron a bajar por la zona de Río Caliente, acompañados de su cuadrilla y un brigadista, quienes les indicaban por dónde moverse sin correr riesgos de caer o de ser picados por algún animal.

“Nosotros vivimos del lado del Bosque, donde fue el incendio hace tres semanas. Emilio estaba muy preocupado porque quería ir a ayudar al bosque para que no se volviera a quemar, el día que pasó me decía que de grande quería ser bombero. Entonces, cuando me enteré que iba a haber esta campaña de limpieza decidí traerlo y está muy emocionado. Venir a limpiar el bosque es también otra manera de ayudar” contó Edith, mamá del pequeño.

Así como Emilio, poco más de 200 personas se reunieron en la zonas de Río Caliente y Río Salado para limpiar los residuos producto de las visitas al bosque hechas en Semana Santa y Pascua, con la finalidad de mantener el área libre de objetos que pudieran ocasionar algún incendio, como ocurre con las botellas de vidrio, según informó el director del OPD del Bosque La Primavera, Marciano Valtierra.

“La participación ciudadana es fundamental para mantener los esfuerzos institucionales que estamos haciendo (...) Aquí existe un centro de acopio comunitario y lo que se hace es separar los residuos de acuerdo a la clasificación: plásticos, vidrio, PET, etcétera, para que después sean canalizados al Centro de Acopio de Residuos Comunitario del Bosque La Primavera, que es una iniciativa modesta pero importante, que involucra a un modelo de mujeres de la localidad de La Primavera”, expresó el director.

La campaña de invitación fue hecha a través de las redes sociales del OPD, siendo esta la segunda que se realiza en lo que va de 2019; en su edición pasada, realizada en el mes de marzo, acudieron alrededor de 40 personas que consiguieron reunir 17 costales de basura. La cifra de lo recolectado en esta ocasión será dada a conocer al término de la jornada.

“La intención es que podamos hacer las campañas de limpieza durante todo el año y vayamos involucrando cada vez a más personas en estas actividades, aunque no tenemos el número exacto de cuántas podrían ser, queremos que esta sea una actividad sostenida”, añadió Valtierra.

NM