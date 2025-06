A casi dos meses del fallecimiento de la influencer de 23 años Valeria Márquez en el interior de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, los videos no dejan de sorprender a los usuarios, quienes afirman que la joven ya presentía lo que le iba a suceder.

En el video, que parece ser del día 26 de abril de 2025, se muestra a Valeria realizando una transmisión en vivo a través de la plataforma de TikTok, mientras está sentada junto a una alberca leyendo los comentarios de sus seguidores.

Durante la transmisión se puede ver a Márquez vistiendo una bata con estampado blanco y negro a rayas, así como unas gafas oscuras. La joven conversaba amenamente con cuatro personas: dos mujeres y dos hombres, quienes se identificaron como los tíos de Valeria.

En un segundo fragmento de video, Valeria comienza diciendo "Tengo taquicardia, se me quiere salir el corazón", mientras se toca el pecho con su mano derecha. Segundos después, la influencer agrega de manera apagada "Ya me voy chiquillos porque no puedo con mi vida".

En los últimos minutos del video, un seguidor le pregunta "¿Qué rollo Valeria, cómo andamos bebé?", a lo que la joven responde: "Me estoy muriendo", pasando su mano entre su cabello. En ambas grabaciones Valeria se nota ansiosa, con la mirada apagada y se mordía las uñas constantemente.

Valeria Márquez era una influencer y modelo mexicana de 23 años, originaria de Jalisco. Se dedicaba principalmente a crear contenido de belleza y rutinas de cuidado personal, aunque también participó en certámenes de belleza locales, lo que le hizo ganar el título de 'Miss Rostro' en el año 2021.

Además, Valeria colaboraba con distintas marcas de ropa y belleza haciendo sesiones fotográficas publicitarias. Márquez contaba con 223 mil seguidores en Instagram, en donde publicaba fotografías de sus viajes, y más de 109 mil en TikTok a la hora de su muerte.

La joven fue asesinaba el pasado 13 de mayo en el interior de su negocio 'Blossom The Beauty Lounge', mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

MV