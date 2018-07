Una plaga de zancudos invade al Aeropuerto... y hasta los aviones

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está convertido en un nido de zancudos, y las quejas de los usuarios son cada vez más frecuentes porque los mosquitos no dan tregua. Están en los ingresos a los baños, en las salas de espera para abordar… y hasta en los propios aviones.

En un recorrido por la terminal aérea, un piloto de una aerolínea mexicana afirmó que es el único lugar en México en el que ha visto tantos moscos.

Las denuncias también se han hecho por redes sociales. Por ejemplo, Cecilia Rubicel grabó un video en el que se observa a pasajeros y sobrecargos haciendo uso de lo que tienen a la mano para ahuyentar a los zancudos. El hecho, que demoró el vuelo 40 minutos, ocurrió la noche del viernes pasado, antes de que el avión partiera a Monterrey.

El vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Luis Fernando Huerta Vélez, reconoció la situación y aseguró que, aunque se toman medidas para eliminarlos, hay factores que no están a su alcance.

“Tenemos una importante presencia de moscos en el Aeropuerto. Quisiera aclarar que, por la ubicación en la que se encuentra, el origen de los moscos es principalmente de concentraciones que están alrededor, como la presa del Ahogado y otros encharcamientos”.

También influye el que existen predios baldíos en los alrededores de la terminal aérea y que no se sabe a quién le pertenecen. Huerta Vélez aseveró que por más acciones que se hagan en el Aeropuerto, no dejarán de ser paliativas si no se ataca el problema de fondo.

Aunque la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) es la instancia encargada de realizar las acciones preventivas y de control, el Aeropuerto también realiza sus propias estrategias. Entre ellas están desazolvar los canales pluviales, podar la hierba, hacer nebulizaciones y aplicar larvicidas.