Ulises es el primer trasplante bipulmonar exitoso en Jalisco y el occidente de México

Ulises Josué Calvo Bravo, joven de 22 años que fue diagnosticado con neumonitis por hipersensibilidad, se convirtió en el primer trasplante bipulmonar exitoso en la historia en Jalisco y el occidente del país , luego de que el pasado 19 de noviembre se sometió al procedimiento y, hasta ahora, no ha tenido complicaciones tras la cirugía.

“Ha sido una cadena de milagros. Escuchar de la oportunidad del trasplante no se imagina lo feliz que me puso, lo feliz que estuve durante la espera. Y ahora con estos pulmones, aún con sus complicaciones, estoy muy feliz. Estoy aquí, estoy vivo. Lamentablemente la persona donadora ya no está, pero me regaló un suspiro más de vida”, expresó Ulises, aún convaleciente, en su cama de hospital y por medio de una videollamada.

El pulmón es el órgano más complicado de trasplantar, debido a la poca disponibilidad y los agentes ambientales a los que está expuesto después de la operación, lo que complica que el cuerpo acepte el nuevo pulmón. Sin embargo, Luis Natera Ramírez, neumólogo y encargado del equipo de 25 especialistas que operaron a Ulises, logró la hazaña hace cerca de un mes en el hospital Puerta de Hierro, en Zapopan.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“Yo conocí a Ulises hace exactamente ocho meses, en febrero de este año. Tenía muchísimas ganas de vivir, con toda la vida por delante, apenas tiene 22 años […]. Una cadena es tan fuerte como cada uno de los eslabones individuales y creo que se ha formado un equipo muy fuerte, de gente muy buena y estamos empezando con el pie derecho. Otros programas en el país no han iniciado y no han tenido los resultados que hemos tenido”, dijo el doctor.

Ulises puso en pausa sus estudios universitarios, pues en 2020 comenzó a tener complicaciones con sus funciones pulmonares. Aunque fue internado en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Acalde de Guadalajara y consultó con varios especialistas, ninguno fue capaz de diagnosticarlo correctamente, con lo que su situación empeoró con el tiempo. El joven comenzó a utilizar tanques de oxígeno y actividades cotidianas, como bañarse, tender la cama o cambiarse de ropa lo fatigaba.

Fue el doctor Natera Ramírez quien, después de realizar una biopsia pulmonar, procedimiento invasivo que remueve una parte del pulmón para su análisis; diagnosticó neumonitis por hipersensibilidad. Desde entonces sus padres, Griselda Bravo y Jorge Calvo, comenzaron a difundir la historia de su hijo en redes sociales y medios de comunicación, así como recaudación de fondos para el tratamiento.

Omar Silerio, director general del grupo Hospitales de Hierro, adelantó que el costo del tratamiento, procedimiento, recuperación y medicamento se aproxima a los cinco millones de pesos.

Te puede interesar: Coparmex pide que reformas al Infonavit se hagan en consenso y con apertura al diálogo

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“(El trasplante de Ulises) Es el inicio de un camino que se puede continuar ante la necesidad por un problema de salud pública, como es la enfermedad pulmonar. Teniendo el inicio de ese camino andando, creo que se abren muchas posibilidades para muchos pacientes en el estado, en una región, en un país […]. Existe necesidad de mayor donación para que efectivamente los equipos de alta calidad, multidisciplinarios en el tema de trasplantes, encuentren una cultura de donación para que de esta manera se beneficie a mayor número de gente en nuestro estado y en nuestro país”, comentó Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de salud de Jalisco.

En lo que va del 2024, sólo se han realizado siete trasplantes bipulmonares en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes. En tanto, desde la década de los 90 's se han realizado apenas 30 procedimientos de este tipo en el país, sin embargo, la mayoría no han sido exitosos. Monterrey es la única ciudad a nivel nacional que cuenta con un programa de trasplante de pulmón establecido.

Ulises tendrá un periodo de recuperación de aproximadamente un mes, en virtud de su evolución y recepción de los pulmones. Se espera que esta semana sea dado de alta y así poder regresar a su casa, donde seguirá en observación constante por parte de los doctores y enfermeras. Pero Natera Ramírez pronosticó una recuperación exitosa, con lo que podrá retomar su vida y su carrera en Ingeniería en Videojuegos, en el Centro Universitario de Guadalajara de la UdeG.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En México hay 19 mil personas en lista de espera para recibir un trasplante, y en Jalisco se concentran más de la tercera parte de los pacientes, son seis mil 372. Pérez Gómez hizo un llamado a concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y pidió un minuto de aplausos para el donador y su familia, quienes accedieron a brindar los pulmones a Ulises.

“Es una suma de milagros, pero para mí el milagro de que mi hijo está vivo, híjole, no hay más, no hay palabras para describir el amor y el agradecimiento […]. Ha sido difícil ver a mi hijo desgastarse emocional y físicamente, pero de verdad que es un muchacho que vale oro. Tiene unos sentimiento hermosos, es empático con todas las cosas, quienes lo conocen de chico sabrán de lo que hablo; y de verdad Uli se merece otra oportunidad”, concluyó Griselda, mamá de Ulises.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV