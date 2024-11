El aspirante a la rectoría general de la Universidad de Guadalajara, César Barba, renunció este domingo a seguir en el proceso interno para elegir al próximo rector de la casa de estudios.

“Tengo claro que este no es el momento para que yo participe como candidato a la rectoría general, lo digo convencido no voy a ser candidato a rector. Lo he decidido así porque aún falta terminar el trabajo al frente de Prepas UdeG, tenemos que echar a andar el nuevo plan de estudios, terminar la prepa de Santa Fe, la de Tonalá Sur e iniciar la construcción de una prepa más al sur de la ciudad y otros proyectos para que nuestras aulas sigan ofreciendo un lugar para todos”, comentó.

Afirmó que nada ni nadie debe estar por encima de la institución y no importa el lugar de donde este trabajará para que en los próximos seis años la Universidad de Guadalajara sea la más grande de México.

Agradeció a todas las personas que manifestaron su apoyo durante este periodo.

“A los amigos de las prepas, del Hospital Civil, a los maestros y maestras trabajadores y estudiantes de todas las regiones, a los medios de comunicación, a los compañeros de clase, a los amigos del barrio y a las personas con las que he coincidido en las diferentes trincheras de corazón muchas gracias”, afirmó.

Durante su mensaje en redes sociales el aspirante dijo que ha evitado manifestarse sobre el proceso institucional para no generar un ambiente que pudiera complicar una decisión está en manos de las y los miembros del Consejo General Universitario.

El directivo de la UdeG dijo que asume este proceso con toda madurez y responsabilidad porque se debe mandar señales claras de que son una universidad de vanguardia que trabaja por un mismo propósito y sea quien sea la persona que resulte electa contará con todo su apoyo.

“Me siento honrado de ser parte de esta manada que concentra toda su energía en transformar la vida de las y los jóvenes de Jalisco, pero sobre todo me siento honrado por saber que juntos vamos a seguir escribiendo las mejores páginas en la historia de la universidad más grande y querida de Jalisco”, concluyó.

El proceso para elegir a la nueva persona que dirigirá la Universidad de Guadalajara (UdeG) inició hace unos días y será en abril del 2025 cuando entre en funciones el nuevo rector o rectora.

Hasta ayer eran nueve los aspirantes que resuenan para competir por la Rectoría General y suceder en el cargo a Ricardo Villanueva. Cada uno de ellos cuenta con un perfil académico destacado y una trayectoria distinguida dentro de la máxima casa de estudios.

Esta elección será la primera que se realice sin la participación de Raúl Padilla, quien falleció en abril de 2023. La decisión final recaerá en los consejeros que integrarán los diferentes órganos colegiados de gobierno de la UdeG, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar al próximo rector.

MF