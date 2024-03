Con la aprobación del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG), los alumnos de la casa de estudios no tendrán que pagar cuotas.

Ayer, el gobernador de Jalisco y el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, firmaron el decreto que garantiza el aumento de los recursos para la institución educativa, que a partir de 2025 recibirá el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado y .3% más para desarrollar más planteles.

Villanueva garantizó que con el incremento no habrá aportaciones obligatorias a partir del ciclo escolar 2024-B y sólo podrán ser voluntarias para todos los alumnos.

“La Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita. No podemos seguir con el discurso de la gratuidad porque es una retórica que no sucede. Revisaremos todas las aportaciones voluntarias de los alumnos para que no exista cuota obligatoria. Sólo serán aportaciones voluntarias. Nadie podrá ser dado de baja por alguna aportación de ningún tipo”, comentó el líder universitario.

Acentuó que también se podrán culminar las obras de los Centros Universitarios de Guadajalajara (CUGDL), Tlaquepaque (CUTlaquepaque), Chapala (CUChapala) y Tlajomulco de Zúñiga (CUTlajomulco).

“Si la Universidad empieza a crecer a un ritmo de 15 mil estudiantes por año, estaremos aportando la mitad de lo que requiere Jalisco”, dijo Villanueva.

“Lo que vivimos nunca se podrá medir en pesos y centavos, se tendrá que hablar de vidas cambiadas, de reducción de la violencia, del desarrollo económico de todo Jalisco y de la promoción de la educación, la cultura y las artes. ¡Eso es nuestra Universidad!”, agregó.

El gobernador ofreció disculpas a la comunidad universitaria por las afectaciones generadas durante el conflicto con la UdeG por el recorte de 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales, al reconocer diferencias con el exrector Raúl Padilla, fallecido en abril del año pasado.

El sector empresarial del Estado ha expresado su interés para que crezca la matrícula en las ingenierías y se refuerce el aprendizaje del inglés en todas las carreras, pues esto atraerá más oportunidades de empleo.

