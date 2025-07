Un sistema de administración de agua inteligente, que maximiza el agua pluvial y saca el mayor provecho posible, fue presentado esta mañana por académicos del Centro Universitario (CU) Tlajomulco y del Sur de la Universidad de Guadalajara como una medida para hacer frente a inundaciones y mejorar la salud del suelo en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): el sistema Keyline.

Esta técnica fue desarrollada en Australia en la década de 1970 y que llegó a México hace 25 años. La secretaria de la División de Salud de este plantel universitario, Paloma Gallegos Tejada, explicó que se ha aplicado este sistema en ocho hectáreas del CU, las cuales se busca que se conviertan en un reservorio de agua y una zona forestal.

Keyline permite disminuir la velocidad de agua en los terrenos para evitar que se escape hasta que pueda ser infiltrada en el suelo, dirigida a otro lugar o almacenada para su uso posterior. También combate la erosión, brinda mayor capacidad de absorción de escurrimientos, distribuye y mantiene la humedad en todo el terreno en el que se emplee e incrementa la fertilidad de la tierra.

Gallegos Tejada comentó que en 2023, cuando comenzó a utilizarse este sistema en el CUTlajomulco, se captaron 858 mil litros de agua. El año pasado esa cifra creció hasta un millón 800 mil litros.

"Lo estamos viviendo en la ciudad: los ingenieros no manejan el agua así, pensando en cómo yo puedo administrar el agua que se quede arriba, para que no vaya a escurrir abajo y pasen los desastres que estamos observando […]. Hay que empezar a pensar en esta posibilidad, en este modelaje, en este diseño que le pueda ayudar a mover el agua de manera más adecuada para no tener escorrentías que son tremendas, porque aparentemente el agua no tiene tanta fuerza, pero cuando ya se junta y se va por un solo punto pues hemos visto las situaciones que se presentan en la ciudad", comentó.

Por su parte, Carmen Ponce Rodríguez, posdoctorante de este centro universitario, explicó que el sistema Keyline cuenta con distintos tipos de infraestructura, como canales – caminos, reservorios de agua y ranurado del suelo, las cuales se pueden hacer a un costo muy bajo. El objetivo, recalcó, es contener los escurrimientos el mayor tiempo posible antes de que se escape, por lo que este tipo de diseños se podrían llevar a jardines de hogares, parques públicos y áreas verdes de la metrópoli.

"En el centro universitario definimos en el 2023 establecerlo. Lo primero que hicimos fue un canal – camino con más de 1 kilómetro de distancia, y un reservorio que capta, precisamente, las demasías de agua. (El canal) las lleva a ese lugar. También hicimos un ranurado en el suelo. De ese ranurado su función es, igual, si vienen corriendo aguas fuertes, las frenan y las infiltran, entonces esto nos permite crear, precisamente, esa estructura que no va a dejar que el agua pase, sino que se quede" , añadió.

En la aplicación del sistema Keyline también participa el Centro Universitario del Sur en la medición de la sensibilidad del suelo, es decir, el comportamiento del agua que se infiltra. Se llevarán a cabo estudios en agosto y diciembre próximos a fin de conocer cómo el subsuelo retiene el agua a través de esta metodología.

Asimismo, estudiantes de distintas licenciaturas trabajan en este sistema. Uno de ellos es Juan David Zavala Andrade, alumno de mecatrónica, quien señaló que desarrollaron un dispositivo de medición con la intención de conocer cómo la técnica de Keyline mantiene húmedo el terreno y cómo se aprovecha el agua en el subsuelo.

"Buscamos que este mismo prototipo se pueda fabricar de manera exponencial, de manera en masa, para tener una red completa en todo el centro universitario. Y ya no sólo en el centro universitario: esto se puede aplicar en otros entornos, en otros terrenos donde se requiera la aplicación de la técnica de Keyline" , concluyó.

