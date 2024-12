Los taxis de plataforma hacen su agosto en pleno diciembre. Sin información clara para los usuarios, suben los costos de los viajes hasta el doble de sus costos habituales.

“Yo vivo en Arcos de Zapopan, suelo ir al Centro de Guadalajara para surtir mi emprendimiento. Cuando voy a cargar cosas y no puedo tomar el tren, pido taxi de plataforma, de ida me cobra 90 o 95 pesos, y de regreso lo más caro 110. Sin embargo, ahora que me tocó pedir el viaje me salía en 160 pesos de ida, y de regreso casi 200. Sé que es por la demanda, pero se me hace un abuso que suba tanto”, comentó Jerónimo Castañeda.

Raquel Castillo vive por el Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque. El punto de encuentro con sus amigos de la universidad suele ser la zona de Chapultepec. Contó que usualmente los viajes le cuestan, de regreso a casa por las noches, entre 130 y 150 pesos. Sin embargo, el pasado viernes que se reunió con ellos, pagó de vuelta 280 pesos.

Además, algunos de los conductores cancelan los viajes para ganar dinero sin concretar las rutas, según usuarios. “Trabajo en la zona de Chapalita. Salgo aproximadamente a las 11:00 pm y me pasa mucho que los conductores aceptan el viaje, pero no llegan por mi, al acercarse se la pasan dando vueltas o de plano ni se mueven”, contó Tania.

