La mañana de este lunes estaba convocado un diálogo entre académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicado en Belenes, con la intención de hablar sobre la liberación del plantel universitario de La Normal que ha sido tomado por estudiantes que se encuentran en protesta debido al cambio de sede anunciado, sin embargo, a dicho encuentro no llegaron los alumnos.

La Casa de estudios señaló que alumnos del CUCS que fueron trasladados al plantel de la Normal se ven afectados para finalizar el semestre en La Normal por el bloqueo que aún sostienen jóvenes encapuchados.

"Hemos pedido que se identifiquen, 40 estudiantes están tomando como rehenes a 2 mil 400 estudiantes de la división de históricos. No queremos que sean afectados, tienen que terminar el semestre, tenemos que aprovechar el tiempo", expresó el rector del CUCSH, Juan Manuel Durán Juárez.

Los académicos refirieron que las puertas permanecerán abiertas al diálogo y que por los valores, no sólo de la Universidad de Guadalajara, sino por aquellos que representan las áreas de Humanidades se respetará el derecho a la manifestación, por lo que fue acatada la petición de no presentar ninguna represalia en contra del conjunto estudiantil que tiene inmovilizado el sitio.

La directora de la división de Ciencias Sociales y Humanidades, Patricia Córdoba, aseguró que entregó un oficio que garantiza que ninguna sanción será adjudicada.

"Las autoridades universitarias han declarado repetidas ocasiones su disposición al diálogo. Los distintos representantes institucionales hemos firmado una explícita declaración de que no habrá ningún tipo de represalias contra los asambleístas, el viernes personalmente entregué esa carta en el campus, La Normal. Somos congruentes con la cultura de la paz como eje para la convivencia, no hemos hecho uso de la fuerza con nadie, cualquier tipo de violencia que no cumpla con dicha cultura de paz está consignada tanto en el Código de Ética universitaria como en el Reglamento de responsabilidades" dijo la directiva.

Como consecuencia de la falta de acuerdos, entre académicos y paristas, por medio de un comunicado la casa de estudios informó que los 2 mil 600 estudiantes que aún toman clases en el campus La Normal deberán cerrar su semestre en la sede Belenes en respuesta a la necesidad de concluir el actual ciclo escolar sin afectaciones para los alumnos.

Además, la directora de la división, precisó que de ser necesario volverían a un formato de clases en línea para concluir el semestre, hacer los remediales y habilitar facilidades para todos los alumnos afectados, también hizo un llamado a los protestantes de usar el sentido crítico para dialogar y llegar a soluciones mutuas.

Quienes cursan las licenciaturas pertenecientes a la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCSH (Filosofía, Geografía, Historia, Letras Hispánicas, Antropología, Didáctica del Francés y Enseñanza del Inglés) deberán ponerse en contacto con sus profesores y coordinadores de carrera, para conocer la ruta para la conclusión del semestre.

De igual manera, no habrá afectaciones para los alrededor de 3 mil estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) que estudian en sede La Normal. Dicho estudiantado deberá ponerse en contacto con sus profesores y coordinadores de carrera, quienes les informarán el espacio físico en que podrán terminar sus prácticas y ser evaluados para que no pierdan el semestre.