Durante la presentación del cuarto informe de César Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), el rector Ricardo Villanueva adelantó que habrá diálogo con el Gobierno estatal.

Ante la presencia del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra; del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa, y de la diputada Mara Robles, entre otros personajes, Villanueva dijo que platicaría con Ibarra sobre asuntos económicos.

“Tengo muchos pendientes, traigo muchos problemas y muy poco dinero, y ahorita platicaré con el secretario de Gobierno de eso”.

Por ejemplo, dijo que se está trasladando el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de La Normal a Los Belenes. “Muy pronto tendremos un centro universitario vacío en el Centro de Guadalajara, en el andador Alcalde, con una estación de Tren afuera, con una biblioteca preciosa y auditorios emblemáticos, sin alumnos, espero que tengamos recursos para contratar maestros, trabajadores y llevar alumnos. El campus ya se los ahorramos, nada más nos falta lo otro”.

Y recordó que CUTlajomulco tiene una nómina de 61 millones de pesos. “Y no hemos recibido un peso para su nómina, pero exponencialmente va a crecer y en cinco años el CUTlajomulco costará 230 millones de pesos y tenemos que abordar ese tema”.

“Acompáñenme al futuro”



“Acompáñenme hacia el futuro. Transitemos el duelo, proyectemos la Universidad de 30 años y espero dejarle al próximo rector o a la próxima rectora mejores condiciones en todos los sentidos, pero estoy seguro y convencido que la vía es el diálogo”, destacó Villanueva.

El rector agregó que cuando la UdeG decidió marchar para exigir un presupuesto justo por parte del Gobierno estatal, la intención era lograr un acercamiento.

“No marchamos por marchar, marchamos para que se regrese al diálogo pero lo que nos interesa es el diálogo es la razón (…) Yo creo en la política, creo en las instituciones, la guerra y la violencia es el fracaso de la inteligencia y de la política. Y aquí hay políticos y hay inteligencia y quiero pedirle a esta comunidad que me dé la confianza para regresar al diálogo, porque lo necesitan los jóvenes de Jalisco”.

Agregó que la ruta ahora será distinta a las marchas. “Gracias por el grito de no estoy solo, lo necesitaba. Hoy quiero que me acompañen así como me acompañaron a marchar, que me acompañen a dialogar, que me den su confianza. Y secretario (general de Gobierno) yo reconozco en ti el último puente, el único hilo que se quedó vivo, al que le pude seguir llamando todo este año y te lo reconozco y te lo agradezco y en verdad pido un aplauso para él, por mantener la política por mantener la inteligencia”.

FRASE

“Espero recuperar los otros hilos. Y aprovecho porque también voy a recuperar la relación con los tres poderes: Mara, presidente Daniel, la universidad no es el enemigo de Jalisco. El enemigo de Jalisco es la violencia, es más enemigo el fentanilo. Esta universidad no está secuestrada. Se vota cada año, me votan a mí”.