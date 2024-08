Este miércoles 7 de agosto, la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicó su dictamen de admisión a las escuelas preparatorias y centros universitarios para el calendario 2024-B o 2025-A, y si no saliste en las listas, todavía tienes oportunidad para el ciclo escolar 2025-A que inicia el próximo mes de enero.

En un comunicado, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UdeG, a través de la dirección de trámite y control escolar, informa que hay cupos disponibles a primer grado del siguiente calendario. Si realizaste tu trámite completo y no fuiste admitido en los ciclos 2024-B o 2025-A, la universidad ofrece lugares disponibles en algunas escuelas.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), hay lugares para el calendario 2025-A en las prepas:

Escuela / Modalidad / (Cupos)

Escuela Preparatoria de Tonalá sur | Bachillerato General | 600

Prepa no. 4 | Bachillerato General | 28

Prepa no. 6 | Bachillerato General | 144

Módulo Ixtlahuacán del Río (Prepa 8) | Bachillerato General | 30

Prepa no. 12 | Bachillerato General | 1,100

Escuela Preparatoria de Tlaquepaque | Bachillerato General | 50

Módulo la experiencia (Prepa 14) | Bachillerato General | 9

Prepa no. 15 | Bachillerato General | 25

Prepa no. 16 | Bachillerato General | 90

Prepa no. 17 | Bachillerato General | 32

Escuela Preparatoria no. 20 | Bachillerato General | 46

Prepa no. 21 | Bachillerato General | 81

Escuela Vocacional | bachillerato Tecnológico en turismo | 100

Escuela Preparatoria de Tonalá | Bachillerato Tecnológico en cerámica | 13

Escuela Politécnica de Guadalajara |Tecnólogo profesional Químico en análisis y procesos de alimentos | 2

Escuela politécnica de Guadalajara | Tecnólogo profesional en procesos Químicos industriales | 16

Escuela politécnica de Guadalajara | Bachillerato Tecnológico Químico en control de calidad y medio ambiente | 4

Escuela politécnica de Guadalajara | Tecnólogo profesional en electricidad industrial | 5

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | Tecnólogo profesional en Biotecnología | 7

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | Bachillerato Tecnológico en gestión aduanal y

operaciones empresariales | 19

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | Tecnólogo profesional en Telecomunicaciones | 40

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | Tecnólogo profesional en Energías Alternas | 7

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus | Tecnólogo profesional en procesos de manufactura competitiva | 40

En los módulos regionales fuera de la ZMG, hay lugares para el calendario 2025-A en las prepas:

Escuela / Modalidad / (Cupos)

Escuela Preparatoria Regional De Ahualulco | Bachillerato General | 52

Escuela Preparatoria regional de El Arenal | Bachillerato General | 25

Escuela Preparatoria Regional De Ameca | Bachillerato General | 2

Escuela Preparatoria Regional De Arandas | Bachillerato General | 25

Escuela Preparatoria Regional De Atotonilco | Bachillerato General | 182

Módulo Ayotlán (Atotonilco) | Bachillerato General | 52

Módulo la ribera (Atotonilco) | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De el grullo | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De la barca | Bachillerato General | 23

Escuela Preparatoria Regional De Jamay | Bachillerato General | 43

Escuela Preparatoria Regional De Etzatlán | Bachillerato General | 18

Escuela Preparatoria Regional De CD. Guzmán | Bachillerato General | 32

Escuela Preparatoria Regional De Cocula | Bachillerato General | 30

Escuela Preparatoria Regional De Colotlán | Bachillerato General | 30

Escuela Preparatoria Regional De degollado | Bachillerato General | 17

Módulo Juanacatlán (regional De El salto) | Bachillerato General | 45

Escuela Preparatoria Regional De Huejuquilla el alto | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De Jalostotitlán | Bachillerato General | 10

Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec | Bachillerato General | 100

Escuela Preparatoria Regional De Lagos de Moreno | Bachillerato General | 180

Módulo Encarnación de Díaz (Lagos de Moreno) | Bachillerato General | 40

Escuela Regional De Educación Media superior de Ocotlán | Tecnólogo profesional en Mecánica Industrial | 40

Escuela Regional De Educación Media superior de Ocotlán | Tecnólogo profesional Químico industrial | 61

Escuela Regional De Educación Media superior de Ocotlán | Bachillerato Tecnológico agropecuario | 64

Escuela Regional De Educación Media superior de Ocotlán | Bachillerato Tecnológico en Enfermería | 129

Escuela Regional De Educación Media superior de Ocotlán | Bachillerato General | 92

Módulo Atequiza (EREMSO) | Bachillerato General | 24

Módulo Tototlán (EREMSO) | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta | Bachillerato General | 45

Módulo Ixtapa (Puerto Vallarta) | Bachillerato General | 45

Escuela Preparatoria Regional De san juan de los lagos | Bachillerato General | 90

Módulo Teocaltiche (san juan de los lagos) | Bachillerato General | 50

Escuela Preparatoria Regional De San Miguel el alto | Bachillerato General | 40

Módulo San Julián (Reg. San Miguel el alto) | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De Villa Corona | Bachillerato General | 40

Escuela Preparatoria Regional De Sayula | Bachillerato General | 70

Módulo San Gabriel (Sayula) | Bachillerato General | 21

Módulo Amacueca (regional de Sayula) | Bachillerato General | 35

Módulo Usmajac (Sayula) | Bachillerato General | 35

Escuela Preparatoria Regional De Tamazula | Bachillerato General | 30

Escuela Preparatoria regional de Mazamitla | Bachillerato General | 40

¿Qué se debe hacer para aspirar a un cupo disponible en prepas de UdeG?

Recuerda que los cupos están disponibles para prepas en el calendario 2025-A. Además, considera que la oportunidad es para aspirantes no dictaminados con trámite completo.

Las fechas para llevar a cabo los Cambios de Aspiración por Cupos Disponibles serán hoy miércoles 7 y mañana jueves 8 de agosto.

Si la Escuela Preparatoria con cupo disponible es de tu preferencia y deseas buscar una oportunidad en alguno de los lugares, deberás entrar al sitio https://www.sems.udg.mx/cupos-disponibles con tu número de registro y fecha de nacimiento Da click en el botón de Cambio por cupo disponible que estará activo sólo esos dos días. Selecciona la prepa a la que deseas realizar tu cambio y acepta el movimiento. No olvides imprimir el comprobante de cambio por cupo disponible.

El resultado del dictamen estará disponible a partir del próximo viernes 9 de agosto también en la página www.escolar.udg.mx.

