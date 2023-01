Que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, haya enviado apoyo a la audiencia de los tres jóvenes universitarios que se lleva a cabo en Puente Grande, Jalisco, tal como lo prometió, es la única esperanza que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, tiene en que el proceso se desarrolle en apego a la ley y que los jóvenes puedan llevar el proceso en libertad.

"Es la única esperanza que tengo es que el Presidente de la República está demostrando una vez más que él sí es un luchador social, que él sí entiende el valor de la calle, que él se construyó en la lucha social, y que la diferencia entre un luchador social y un delincuente es que que un luchador social rompe la norma por una causa pública, y el delincuente la rompe por una causa privada", expresó el rector a su llegada a Puente Grande.

Agradeció el apoyo que ha brindado la Federación en este sentido, pues demuestra la solidaridad con la que se tratan estos temas. "Hemos sido escuchados y lo que pasó ayer tiene que ver en gran medida con un presidente que es sensible a estas luchas", añadió.

Villanueva Lomelí lamentó que la audiencia se hubiera llevado a cabo de manera privada por determinación del juez, cuando se trata de un tema de interés público para la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. "No dieron sustento de por qué la audiencia sería privada. Si fue porque tenía miedo porque éramos muchos, como han mencionado: sí, sí somos muchos, pero no es razón suficiente", dijo.

EL INFORMADOR/ A. Camacho

Pese a ello, añadió, el objetivo principal es que los tres jóvenes, Javier Armenta Araiza, Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor queden en libertad, aunque el juicio pueda seguir una vez que estén fuera de prisión.

Sin embargo, considerando la premisa de que se trataba de una lucha social, la vinculación a proceso no debería ni siguiera de determinarse. "Deberían entender que quien despojó a la ciudad fueron ellos, que la empresa es la que despojó de un parque a la ciudad, los estudiantes y vecinos de Huentitán estaban tratando de recuperar un parque que desde 1980 se prometió a la ciudad", dijo Villanueva.

De continuar el juicio y si los jóvenes universitarios son vinculados a proceso, la lucha de la recuperación del Parque continuará. “Si yo fuera ellos no los vincularía, porque lo que van a hacer es dejar una puerta abierta para que todos sigamos investigando las negociaciones que hubo atrás de la empresa”, añadió en entrevista.

Por otra parte, lamentó que el Gobierno de Jalisco y sus allegados intenten sustentar que la Universidad dio el aval a los procesos de compra-venta del predio en Huentitán, cuando lo que realmente se firmó fue el aval de la conformación de un comité de seguimiento y observación de dichos procesos, el cual estaba integrado por distintas representaciones de otras universidades y el cuál nunca fue convocado.

Hacia las 11:30 horas la audiencia tuvo un receso, en el cual ninguna de las partes ofreció algún posicionamiento. Alrededor de las 12:00 horas el enjuiciamiento regresó a las salas, previendo un plazo de aproximadamente una hora y media para el resto de la misma y la determinación final del juez respecto de si los jóvenes so vinculados o no a proceso.

"Tengo confianza de que el juez haya aprendido la lección de que no se puede actuar así en México, que el Estado de Derecho tiene que imponerse y alguien lo va a hacer, y creo que el Gobierno Federal hoy está listo para que en Jalisco no suceda esta arbitrariedad. No nos sentimos solos. Toda la clase política nacional hoy repudió el autoritarismo el Gobierno de Jalisco", manifestó.

FS