Pese a los ligeros retrasos registrados este año en las obras para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, de acuerdo con el Ejecutivo del Estado, es muy probable que arranque operaciones este mismo 2024.

El gobernador de Jalisco y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, indicaron que este sábado se hará un recorrido a la obra para analizar algunas pruebas, aún sin la presencia del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien no ha confirmado su asistencia pese a que había sido él mismo quien propuso la fecha para la visita.

“Estamos en pruebas ya de los tramos, tenemos 14 kilómetros terminados de vía, 14 de los 21 que va a comprender la L4. Se han estado haciendo pruebas, primero fueron dinámicas, para ver que los equipos funcionaran perfectamente. Ya movimos el tren para ir detectando problemas en las soldaduras, en el galio de la vía, y tenemos programado para el próximo sábado hacer un recorrido ya con vía electrificada hasta la estación CU Tlajomulco, y a partir de ahí continuar el recorrido con un track móvil hasta Adolf Horn. Venga o no venga el presidente se va a hacer este recorrido porque ya son pruebas que no podemos detener”, aseveró Zamora Bueno.

El gobernador de Jalisco aseguró que antes de terminar su gobierno (que entregará el próximo 06 de diciembre) quedará inaugurada la obra civil de esta nueva línea de tren, aunque es posible que no arranque operaciones con pasajeros de manera inmediata.

“Nosotros vamos a dejar la obra terminada, y podrá circular el tren en unos días más. No sé si alcancen a estar las pruebas operativas (concluidas) y no vamos a poner en riesgo a los ciudadanos por rodar el tren antes de tiempo, depende de varios factores. Estamos hablando del cumplimiento de normas técnicas muy estrictas, entonces no vamos a precipitar las cosas”, aseveró el mandatario estatal.

Dijo, lo importante es que Tlajomulco y el sur de la ciudad van a tener un nuevo sistema de transporte masivo que buscará mover mejor a esta zona de la ciudad, al tener conexiones con el Macrobús y el Peribús.

“Yo creo que el tren estará en condiciones de operar, ya con personas, en el mismo mes de diciembre, no sé si para el 6 de diciembre, pero en diciembre sí”, afirmó el gobernador.

Según los cálculos iniciales de las autoridades estatales, se tenía previsto concluir esta nueva línea de tren en agosto pasado, sin embargo, se confirmó que la obra lleva un avance del 70%, ante los retrasos que trajeron cuestiones en materia de derechos de vía, detalles técnicos por parte de la constructora, y con la empresa cementera.

¿Cuáles serán las estaciones de la L4?

La Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco se compondrá de ocho estaciones que se prevé, sean recorridas de punto a punto, en su extensión de 21.1 kilómetros, en solo 35 minutos. Se tiene contemplado que esta nueva línea beneficie diariamente a 275 mil personas de Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara.

En Tlajomulco

Tlajomulco Centro

Centro Universitario

La Fortuna

San Sebastián

Concepción del Valle

En Tlaquepaque

Adolf Horn

Periférico Sur (conexión con el Peribús)

Las Juntas (conexión con el Macrobús)

SV