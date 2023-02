La construcción de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero tiene un avance del 17%, reportó el coordinador del proyecto, Rolando Valle Favela, quien señaló que comenzará a operar en agosto de 2024.

En un recorrido de supervisión, en el cual se inauguró un puente elevado en Adolf Horn, en su cruce con Avenida Real del Valle, el funcionario estatal explicó que al momento se han intervenido 10.5 de los 21 kilómetros que comprenderá la vía que conectará a Guadalajara con Tlaquepaque y Tlajomulco.

Las acciones realizadas comienzan desde Avenida Prolongación Mariano Escobedo, en donde se edificará la Estación Tlajomulco Centro, el centro de controles de la L4, los talleres para dar mantenimiento a las unidades y una zona de cocheras.

El director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Juan Carlos Holguín, aseguró que hay avances en la adquisición de 12 vagones con los que se construirán seis trenes que darán servicio a los pasajeros.

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, afirmó que su administración llevará a cabo obras complementarias para mejorar la movilidad y accesibilidad peatonal en los cruces por los que pasará la L4.

La primera etapa de la obra arrancó en mayo de 2022. La inversión es de nueve mil 725 millones de pesos (MDP) provenientes de los gobiernos federal, estatal y la Iniciativa Privada.

Usuarios viajan más en Tren Ligero y Macrobús

“Me gusta más porque uso menos camiones y es mucho más rápido”. Quien habla es Lorena Ramírez, cuya vida se hizo más fácil a raíz de la apertura de la Línea 3 en septiembre de 2020. Para ella, usar ese medio le permite moverse a su escuela e incluso a lugares más lejanos. Su ruta es de Arcos de Zapopan hasta el Centro Histórico, para llegar a su escuela. Pero también la aprovecha para ir hasta la Central Nueva o Plaza Patria. “A veces hasta es mejor que el carro porque ya hay mucho tráfico”.

El año pasado hubo un aumento en los pasajeros que utilizan el Tren Ligero, al sumar 135.9 millones de viajes de usuarios, un incremento de 18.7% respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con el análisis Usuarios en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Guadalajara, que realiza el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos por pasaje en el Tren Ligero fueron de 395.2 millones de pesos, que representó un aumento del 3.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde la puesta en funcionamiento la Línea 3 es uno de los sistemas de transporte más utilizados. EL INFORMADOR/ A. Camacho

La eficiencia queda a deber

En 2020, Guillermo Mendoza era usuario frecuente del Macrobús, el cual abordaba en la Avenida Washington rumbo al Sur. Sin embargo, debido a que se cansó de modelo de transporte, decidió comprarse una motocicleta. “Lo que más me molestaba es que tardaba mucho; a veces porque no cabía en los camiones y en otras ocasiones porque las alimentadoras son tardadas. Tuve la posibilidad de comprarme mi vehículo, no volvería a usar ese sistema como principal opción”.

De acuerdo con las cifras anuales, los viajes aumentaron en las rutas troncales del Macrobús, al sumar 33.2 millones, lo que significa la cifra más alta desde 2020, un número positivo, aunque se debe tomar con reservas. Y es que si miramos atrás, son menos usuarios si se compara con 2019, 2018, 2017 y 2016. Es decir, que se recuperaron si se compara con la pandemia, pero no con la gestión previa a la emergencia sanitaria.

Pierden pasajeros

A principios de este mes, Marco Antonio contó a este medio que por esperar a los camiones de la Línea 2 (L2) del Sistema Integral del Tren Ligero (SiTren) le han descontado dinero de su salario en diferentes ocasiones. Al igual que él, otros usuarios afirmaron que han esperado hasta una hora la salida de los vehículos, los cuales deben dar servicio cada 15 minutos en hora pico y cada 20 minutos en hora valle.

El deterioro en el servicio se nota en la pérdida de pasajeros de las rutas del SiTren, las cuales complementan los recorridos de las Líneas del Tren Ligero.

El año pasado, las tres rutas, sin contar el Trolebús, sumaron 3.1 millones de viajes, la menor cantidad registrada desde 2018, según datos del Usuarios en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Guadalajara. “Se tuvo un descenso en cifras de -34.5% en la cantidad de pasajeros que transportó respecto al mismo periodo de 2021”, se analizó. La única que registró un aumento fue el Trolebús.

El SiTren inició operaciones en enero del 2007, con el nombre de PreTren y ahora Línea 1, para alimentar a la misma ruta del Tren Ligero; su recorrido comienza en Avenida Vallarta, desde el Parque Rojo hasta la avenida Aviación, al Poniente de la ciudad.

El 3 de febrero de 2015 arrancó la segunda línea que alimentaría a la Línea 2 del Tren, la cual circula con rumbo al Centro del municipio de Tonalá. Un año después, el 5 de febrero de 2016, comenzó a operar la Línea 3, que es la conocida como Trolebús, cuyas unidades circulan hacia la Zona Oriente de la ciudad, desde República y Avenida Francisco Sarabia, luego da vuelta por Industria hasta Avenida Los Arcos.

Después, en 2018, a petición de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), la Línea 1 extendió su servicio con una ruta adicional. “La Línea 1-B transita en un pequeño circuito desde la terminal de Aviación hasta el CUCBA, sin contemplar un costo en el transbordo entre ambas líneas”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2018, se tomó la decisión de extender el servicio del para abastecer una de las zonas con menos conectividad vial de Zapopan, el Valle de Tesistán.

Ahora, la Línea 4, funciona como ruta alimentadora de la nueva Línea 3 del Tren Ligero, desde la Estación Arcos de Zapopan hasta el fraccionamiento Valle de los Molinos.

Sitren, el servicio no satisface a los usuarios. EL INFORMADOR/ A. Navarro

El dato

Pensado en el aeropuerto

Mi Transporte Eléctrico, que comenzó operaciones el 4 de julio de 2021 y que llega al Aeropuerto de Guadalajara y CuTonalá, tuvo 1.1 millones de viajes durante sus primeros seis meses. Dutante 2022, reportó 3.5 millones de viajes de usuarios.

El Gobierno estatal informó que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano operaría la ruta y que opera al Oriente de la ciudad. En su inauguración, se dijo que esperaban que el servicio fuera usado principalmente por personal del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

