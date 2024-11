Yolanda Sánchez paga con efectivo sus pasajes para entrar a la Línea 3 del Tren Ligero y deposita 10 pesos en cada viaje. Pero se queja porque la máquina no da cambio y se queda con 50 centavos por boleto y ninguna autoridad le informa cómo le regresan el vuelto. “Pago cuatro pasajes por día, pero algunas personas pagan hasta seis”.

Esa historia se repite en las tres líneas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) del Gobierno de Jalisco, dirigido por Juan Carlos Holguín, pero donde Diego Monraz, secretario de Transporte, también tiene responsabilidad. Esos excedentes no devueltos a los usuarios ascienden a los 52.8 millones de pesos (MDP) e ingresaron entre julio de 2019 y septiembre del presente año.

Hay otra irregularidad. El Gobierno no precisa en dónde está ese ingreso. “No hay responsable de que no se le esté regresando el cambio al ciudadano. Tendría que haber alguien, un responsable que decidió comprar estas máquinas sabiendo que no darían cambio a los pasajeros”, lamenta Harold Dutton Treviño, académico de la Universidad de Guadalajara.

Desde 2020, la Auditoría Superior de Jalisco emitió una observación al Siteur sobre los recursos excedentes y presumió posibles irregularidades en su recaudo, al señalar que la dependencia no pudo justificar la falta de capacidad en las máquinas para dar cambio ni tampoco presentó una política clara de devolución de dinero. Pero no se dio seguimiento.

Ayer en la Glosa del Sexto Informe del Gobierno de Jalisco, diputados y diputadas como la morenista Marta Arizmendi cuestionaron al secretario de Transporte sobre esta afectación a los pasajeros, sobre todo porque en los seis años de Gobierno jamás se solucionó el sistema de las máquinas para que dieran vuelto. Pero Monraz evadió: “Le voy a regalar una tarjeta de prepago para evitar que pague esos 50 centavos por viaje”.

Tras la comparecencia, se insistió en una entrevista con el secretario, pero contestó que corresponde a otras instancias detallar esa información.

La recomendación a los pasajeros es que compren la tarjeta de prepago para evitar el robo, pero en todo el sexenio apenas seis de cada 10 han adquirido el plástico. El resto no confía en el prepago y sigue usando efectivo, viéndose afectado. La pasajera Laura Delgado usa la Línea 3: “Debería tener máquinas de cambio. Es una buena cantidad que se pierde”.

En 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación a las dos dependencias responsables de esta problemática: la Secretaría de Transporte y el Siteur, en la que pidió detallar el destino final de los recursos extra depositados en las alcancías. Las dependencias respondieron que hay un sistema de prepago para no usar dinero en efectivo y que, por otra parte, existe un mecanismo de devolución de cambio.

El problema es que no hay una campaña de socialización para que los pasajeros recuperen su dinero. El Siteur compartió por Transparencia que de 2019 a la fecha han recibido 26 mil peticiones de la devolución de los 50 centavos por viaje, pero sólo se regresaron 13 mil 440 pesos a los usuarios.

Preguntas sin respuestas

Ayer se buscó a Diego Monraz, secretario de Transporte, para que respondiera a las quejas de pasajeros, quienes exigen el regreso del cambio de sus boletos. Sin embargo, evadió la entrevista, así como el director del Siteur.

Las preguntas: