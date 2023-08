El domingo pasado, un choque entre un vehículo razer y un mototaxi dejó como saldo el fallecimiento de tres personas y dos lesionados en Guadalajara. Sobre su regularización, el secretario de Transporte, Diego Monraz, informó que este tipo de transporte sigue siendo irregular debido a que falta normatividad al respecto.

Tras la publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en octubre pasado, se tenía como límite otro año para emitir el reglamento, el cual salió el mes pasado.

Ahora falta la norma técnica para detallar los lineamientos que tendrá en su cambio a transporte comunitario, con lo que también van a regular la tarifa. Este documento saldrá después del de grúas, que se publica este mismo mes.

“Los mototaxis son irregulares todavía el día de hoy, no podíamos regularizarlos sin una ley que hablara de manera real de ellos, recordemos que la ley pasada no se pudo regularizar uno solo porque resultó disfuncional, algo que platicaba ahorita la diputada Mónica (Magaña),a veces hacían leyes que en la redacción parecían bonitas y en la interpretación y aplicación nulas. Así fue la ley pasada puso las llamadas cuencas de servicio, que no hubo forma de regularizar una sola de ellas porque era imposible migrar de un mototaxi a una camioneta de un millón de pesos”.

El secretario explicó que aunque el censo está predefinido, con dos mil 560 expedientes- entre vehículos y dueños- en municipios como Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, con la norma técnica van a poder depurar a quienes no cumplan con lineamientos.

“Ahorita lo que hacemos es un trabajo de contención, que no se suban a vialidades primarias, no suban a más de tres personas, no excedan límites de velocidad, manejen con prudencia, mayores de edad con licencia, ese trabajo se sigue haciendo”.

Adelantó que los vehículos serán de diferentes categorías y solamente podrán operar en 72 polígonos en los cuales no llegue el transporte público tradicional.

MF