Confusión entre los pasajeros provocó el primer día del cambio de paradero de rutas del transporte público en el polígono Ramón Corona, conocido como "Estrella de la Muerte" ubicado en el centro de Guadalajara.

Este sábado iniciaron los primeros cambios de rutas

"Sí se nos complicó porque tomábamos el camión en otra parada, pero nadie sabía a donde se había movido, tuvimos que preguntar a los chocadores, pero no hay señalamientos", explicó Verónica, quien toma la ruta 171 a Cántaros.

"Vengo llegando, estoy un poco confundida porque hacen los cambios muy radicales y a veces uno no conoce las calles", explicó Anahí, quien toma el camión que va al aeropuerto.

"Lo que falta es señalamientos y otra que manden más camiones, duran mucho rato para pasar hasta más de una hora y a veces en nuestro trabajo no nos creen", detalló Leticia, quien toma la ruta 171 que va a Chulavista.

"Nosotros no somos de aquí y nos dijeron que aquí pasaba el que va al aeropuerto, pero no nos atendió, vamos a tener que buscar otra parada porque ya tenemos mucho rato aquí", explicó Carmen.

"Normalmente, yo no lo uso, pero en esta ocasión estaba una chica que me dio información donde era la nueva parada", explicó Goreti.

"Yo tomaba la ruta 176 y tuve que estar preguntando para ver dónde estaba la nueva parada porque no hay señalamientos, llevo cinco minutos y a muchas personas les he dicho donde es la parada de las diferentes rutas porque no hay señalamientos", explicó Daniel.

"Yo no podía encontrar el camión, voy para Zapotlanejo, un muchacho me mandó para acá, pero tiene como 20 minutos que no pasa, no hay señalamientos", añadió José Luis Hernández.

Empleados de Movilidad Guadalajara informan a los pasajeros sobre los puntos donde deberán tomar su camión.

"Ahorita se les está informando del cambio de las rutas, les explicamos que son dos etapas, la primera es hoy 20 de enero y la próxima etapa el 27 de enero", explicó.

"Solamente es ubicarlos, la parte compleja es que de pronto no se tiene conocimiento de las calles, pero es orientarlos, será cuestión de días para que la gente se vaya familiarizando", explicó Fernanda Moreno.

Elementos de la Secretaría de Transporte realizan operativos para verificar que las unidades del transporte público tomen la ruta que les corresponda.

Este jueves fue inaugurada la intervención en esta zona, en la que, hasta antes de la reestructuración, operaban 89 rutas, de las cuales 54 ingresaban por Ramón Corona.

