Con el fin de reducir la brecha salarial y derechos entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Cámara de Comercio de Guadalajara y otras organizaciones, hicieron entrega del distintivo "Sin Brechas", en su segunda edición, a más de 100 empresas que sostienen como cultura laboral la igualdad e inclusión.

De acuerdo con el titular de la secretaría, Marco Valerio Pérez Gollaz, en suma, desde que comenzó el proyecto en abril del año en curso se han galardonado aproximadamente 400 empresas con el distintivo que garantiza la equidad entre mujeres y hombres.

"Estamos hablando de 89 empresas, hay algunas empresas que son de sucursales y sus espacios. Hoy se van a entregar por encima de los 100 y ya en total en las dos generaciones estamos hablando de más de 400 empresas reconocidas por una buena agenda laboral de género", dijo.

Pérez Gollaz precisó que la meta del programa es extinguir la brecha salarial en Jalisco, presumió además que en el país es la primera entidad en poseer una política pública encaminada a mejorar las condiciones desde el punto de vista laboral y de género.

"Somos el único estado que tenemos una política pública clara para poder reducirla, porque los otros estados no avanzan, solamente hay un señalamiento, pero no hay otro estado que pueda tener una política pública tan clara. Desde que entramos, hemos recibido importantes denuncias, yo creo que en materia de en la pandemia fue cuando más se recibió, creció la cultura de la denuncia y nosotros actuamos, denunciamos, inspeccionamos, sancionamos y si encontramos alguna circunstancia extra lo hacemos ante la Fiscalía. Hemos impuesto muchas sanciones, pero no solamente nos quedamos en una sanción, sino que le damos seguimiento para que se resuelva y así vamos a seguir trabajando", indicó el titular.

De acuerdo con datos expuestos en la entrega de los distintivos, el 31% de las mujeres en Jalisco son económicamente activas, lo que equivale a una suma por encima de un millón 800 mil mujeres, de las cuales el 98% tiene un empleo formal.

"Eliminar la brecha salarial no es algo menor, han sido cinco años de un torbellino laboral ustedes han sido testigos y forman parte de esa dinámica desde el 2019 la reforma laboral entró el T-Mec, tuvimos una pandemia, se hablan de vacaciones, la NOM-035, la NOM-036, la eliminación de la subcontratación análisis de la jornada laboral, etcétera, etcétera, pero nada tan importante como poder reconocer hoy la agenda laboral con un sentido humano, lo más importante que tienen las empresas es su capital humano y eliminar esta brecha salarial, esta deuda que tenemos con las mujeres trabajadoras de Jalisco es muy importante", finalizó.

