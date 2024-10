Toma protesta Patronato del DIF Zapopan para 2024-2027

Esta tarde Juan José Frangie, Presidente municipal de Zapopan, tomó protesta a quienes integrarán el patronato del Sistema DIF Zapopan para los próximos tres años, de 2024 a 2027.

Michelle Greicha Frangie fue nombrada presidenta honoraria del Patronato del Sistema DIF Zapopan , quien aseguró que trabajará por el bienestar de los zapopanos.

“Quiero darle las gracias a Dios por esta segunda oportunidad que me da de servir a la gente de Zapopan, esta segunda oportunidad que me da de tocar corazones, cambiar realidades y de entender que sin él no soy nada, que me ha puesto en una trinchera muy privilegiada desde la cual puedo verdaderamente impactar el entorno y la vida de muchos, consciente de que de esta segunda oportunidad también se me va a pedir cuentas”, dijo.

En tanto, Martha Elena Moragrega Lázaro fue nombrada presidenta honoraria del Voluntariado DIF Zapopan , mientras que Karla Guillermina Segura Juárez tomó protesta como directora general del DIF Zapopan , así como secretaria ejecutiva de este organismo.

“Para mí es un honor continuar al frente de esta institución. Gracias al Patronato que hoy rinde protesta, a quienes se incorporan les digo que llegan a un gran equipo, que contamos con ustedes para seguir creciendo como Sistema en la cobertura a la población que más lo necesita”, expresó Segura Juárez.

El alcalde felicitó a las integrantes del Patronato por la labor realizada durante la administración anterior. Además, adelantó que no escatimarán en recursos con el fin de que continúen trabajando en los ejes del DIF Zapopan: Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Inclusión e Igualdad Social, Desarrollo Integral y Saludable e Innovación Institucional.



