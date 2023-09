El no haber adquirido deuda pública le ha permitido a la actual administración del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque invertir en obras sociales.

Citlalli Amaya, presidenta municipal, aseguró que se ha realizado un trabajo responsable en el que se cuida cada peso.

“En las administraciones que llevamos gobernando las mujeres (mi antecesora y yo), no hemos adquirido deuda, gracias al buen manejo de las finanzas sanas tenemos un municipio en desarrollo, lo que nos ha permitido implementar programas sociales y realizar obras, que nos han consolidado como una gran ciudad”, dijo la primer edil del municipio alfarero.

Destacó que en materia de obra pública este año se han realizado inversiones por más de 800 millones de pesos para realizar más de 200 obras.

Entre las obras que se han ejecutado destaca la rehabilitación de las laterales de la avenida Lázaro Cárdenas, hasta calles como: La Súper Manzana, El Álamo, Calle Cantera, Arroyo de las Flores, Calle Abasolo, Allende en Santa Anita, Circuito Vial y Buenos Aires.

Destacó que además se invirtieron 113.9 millones de pesos en el mejoramiento de la imagen urbana a través del programa “Renovando mi Barrio”, beneficiando a las colonias: El Sauz, La Mezquitera, Cuadro de Miravalle, y Fovissste Miravalle, con 155 módulos atendidos y 1,944 viviendas renovadas.

“Queremos abarcar aún más colonias, mejorando la imagen urbana y sobre todo dignificando cada espacio, cada lugar y rincón de nuestro municipio, por eso no quiero dejar de lado todo el trabajo que hemos hecho en nuestras escuelas, aunque no nos correspondía, no podíamos dejar que nuestras niñas y niños estudiarán en planteles educativos que parecían todo menos escuelas, por ello se invertimos 57 millones de pesos en la reconstrucción y rehabilitación de más de 300 escuelas más bonitas totalmente construidas”, destacó.

La primer edil de San Pedro Tlaquepaque también destacó los programas sociales implementados por la actual administración.

“Creo firmemente que el Tlaquepaque que nos merecemos es aquel en el que cada persona que habita este municipio pueda tener la tranquilidad de sentir que cuenta con el apoyo de su gobierno, por eso este año asignamos 200 millones de pesos para distintos programas sociales”, sentenció.

Entre los programas sociales destaca “Te queremos jefa”, “Queremos cuidarte”, “Te queremos familia”, “Te queremos listo”, “Hecho con amor”, “Te queremos bilingüe”, entre otras.

“Por primera vez nuestro programa social “Tlaquepaque te alimenta” que tiene como objetivo asegurar que todas las familias tengan acceso a alimentos básicos para llevar una vida digna, sin duda un gran esfuerzo de este gobierno que está comprometido con el bienestar de la comunidad. Además hay otros programas como “Por lo que más quieres”, “Te queremos con talento” y “Te queremos bilingüe”. Te queremos con talento apoya a las madres y padres de familia para que sus hijos puedan desarrollar sus habilidades intelectuales y artísticas, mientras que “Te queremos bilingüe” para que logren aprender un segundo idioma esto con la colaboración de proulex.

La alcaldesa también destacó el trabajo que se hace desde la Coordinación de Servicios Públicos Municipales que incluye áreas como recolección de basura, alumbrado público, entre otras.

“Somos los mejores de esta gran área metropolitana con una satisfacción del 94 por ciento por los servicios que brindamos, siendo el único municipio con cobertura del 100 por ciento en recolección de basura con una flotilla de 76 unidades”, precisó.

Citlalli Amaya sostuvo que ahora Tlaquepaque es un municipio más iluminado ya que se realizó la sustitución de 5 mil 300 nuevas luminarias LED, en 37 colonias para beneficio de 144 mil tlaquepaquenses, alcanzando una cobertura del 63 por ciento y seguimos con más.

“Pero además quiero destacar que fuimos reconocidos en el pasado tianguis turístico como el mejor pueblo mágico de México por su excelencia gastronómica, eso habla de que seguimos creciendo en materia turística pues anualmente recibimos 3.5 millones de visitantes con una derrama económica de más de mil millones de pesos”, señaló.

Finalmente Citlalli Amaya reiteró los avances que se han registrado en materia de seguridad y presumió que se alcanzó una reducción del 60 por ciento del delito en nuestra ciudad, estamos por debajo de la media nacional.

“Pero un gran logró este año fue el que inauguramos finalmente el nuevo C4 en las instalaciones de la Comisaría, destinando 25 millones de pesos”, indicó.

Además, se realizó una inversión de 32 millones de pesos para el edificio que en estos momentos se construye el centro de control definitivo.

En materia de seguridad también resaltó el equipamiento a la Comisaría de Tlaquepaque, tan solo este año se entregaron mil 698 uniformes con una inversión de 8.6 millones de pesos, así como chalecos balísticos nivel 3-A y 40 GPS para patrullas y otros se renovaron.

La Comisaría de Tlaquepaque cuenta con 900 policías que se capacitan permanentemente para brindar una atención y sobre todo cuidar en todo momento a las y los tlaquepaquenses.

También fortalecimos la coordinación de protección civil y bomberos, tan solo este año invertimos 17.5 millones de pesos en la compra de equipamiento e insumos.

Por último resaltó la construcción del Centro Universitario en el Cerro del Cuatro.

De la mano con el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara arrancaron las obras del complejo definitivo del Centro Universitario Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro con una inversión inicial de 73 millones de pesos.

Actualmente se educa a la segunda generación del Centro Universitario Tlaquepaque con sede provisional en el Centro Cultural El Refugio en la que se tiene a 241 estudiantes de la primera generación y 400 estudiantes de la segunda, quienes toman clases de 5 carreras distintas.

MF