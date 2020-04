Tlajomulco se adhiere a nuevas acciones ante COVID-19

El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que se adhiere a las nuevas acciones que realizará el Gobierno del Estado en materia de prevención ante la pandemia del COVID-19.

En un comunicado, el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, dijo que se hará todo lo necesario para hacerle frente a este virus, sobre todo porque se esperan días difíciles en todo el país en materia de contagios.

“Esta pandemia nos ha puesto muchos retos que hemos enfrentado con compromiso y responsabilidad y esta vez no será la excepción. Nosotros no hemos bajado la guardia y les pido por favor a todos los ciudadanos de Tlajomulco que tampoco la bajen”, dijo el alcalde.

A partir del 19 de abril, el uso de cubrebocas será obligatorio para quien esté en la calle o tenga que ingresar a un comercio, supermercado o restaurante.

Por este motivo personal del municipio hará entrega de cubrebocas en puntos como tianguis, paradas de camión y localidades del municipio.

“Se tendrá un operativo permanente para vigilar que esta medida se haga a cabalidad, pues de encontrar gente en la calle sin cubrebocas, se pedirá que regrese a casa. Para ello se harán rondines de patrullas de la Comisaría Municipal con el fin de revisar que la gente no esté en las calles sin esta protección.

“Vuelvo a hacer un llamado a que se queden en sus casas; si no es necesario salir no lo hagan, recuerden que cada persona que se queda en su casa, además de no contagiarse, es una persona que ayuda a que el virus no se propague”, añadió.

Con el operativo también se reforzará la vigilancia en calles y espacios públicos como plazas públicas, unidades deportivas y parques, para que nadie esté ahí.

También se hará una vigilancia mayor para asegurar que estén abiertos únicamente los negocios de giros esenciales y apercibir, o dado el caso, clausurar aquellos que no lo sean.

IM