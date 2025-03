El Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue el lugar del hallazgo del campo de exterminio con tres hornos clandestinos en el que se encontraron restos humanos . Pero ¿Qué había en su interior? El periodista Carlos Loret de Mola reveló, mediante un reportaje, lo que existía adentro del predio.

Loret de Mola ironizó con la declaración del fiscal de Jalisco en la que aseguró que no se encontraron los hornos crematorios porque el predio era muy grande. "No, no lo es, es un rancho de una hectárea", dijo el periodista.

"No se puede entender tanta negligencia, ni tanta indolencia de las autoridades de Jalisco, ante los horrores encontrados en este campo de extermino", sentenció el comunicador.

De acuerdo al reportaje presentado en el espacio de Loret, en Latinus, se dijo que el Rancho Izaguirre, de una hectárea, está rodeado con muros de unos tres metros de altura, por lo que no se puede ver desde afuera al interior .

La finca se encuentra en medio de campos de cultivo de cañas, donde no hay otras edificaciones cercanas, por lo menos a unos 200 metros de distancia.

Durante la tarde del pasado viernes 7 de marzo, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Guerreros Buscadores de Jalisco" dio con el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio Teuchitlán, Jalisco, que era ocupado por el Cártel Nueva Generación (CNG) donde se llevaba a cabo confinamiento, adiestramiento y exterminio de cuerpos.

Al lado derecho de la entrada del predio, señala el reportaje, se encuentra una bodega, donde los buscadores encontraron 400 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir, algunas identificaciones, mochilas, maletas, cuadernos y una lista con apodos. Ahí mismo, donde se adiestraba a los reclutas forzados, también había un altar a la Santa Muerte .

Según testimonios de un sobreviviente, recabados por "Guerreros Buscadores de Jalisco", el lugar cuenta con un sitio donde se desmabraban cuerpos, otro donde adiestran a los reclutados, una cocina y baños sólo para mandos .

Según la Fiscalía estatal de Jalisco , en la inspección del año pasado se aseguraron armas, chalecos y dos lotes de restos óseos quemados, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo, sin embargo, en el hallazgo reciente, fueron encontrados restos óseos, así como cientos de prendas de vestir, mochilas, objetos personales y entre 200 y 400 pares de zapatos esparcidos en el suelo que ya había sido revisado por la Fiscalía de Jalisco.

Hasta ahora se han detectado seis lotes óseos en cuatro espacios del predio de casi 10 mil metros cuadrados, ubicado a 57.9 kilómetros del centro de Guadalajara. El Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos dijo que supervisa directamente las investigaciones y adelantó que se proporcionará información pública sobre los avances.

El lugar también cuenta con un área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico que tampoco habían sido localizadas en el operativo del 2024 y donde se presume que el CNG entrenaba a las personas reclutadas.

El fiscal del estado reconoce que los trabajos del operativo de septiembre de 2024 "fueron insuficientes", debido a las recientes imágenes difundidas por el colectivo y medios de comunicación donde se observa el atroz hallazgo no descubierto por las autoridades en su momento y el cual ha sido comparado en redes sociales con el campo de concentración de prisioneros en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial en 1945.

"Ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para determinar posibles omisiones de cualquier autoridad responsable y fincar responsabilidades", reconoció Salvador González de los Santos.

Con información de SUN y EFE

