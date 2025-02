El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confió en que se localicen con vida a algunos de los policías de Teocaltiche que fueron desaparecidos desde la tarde de ayer.

Asimismo el mandatario informó que los restos humanos encontrados la madrugada de hoy en bolsas de plástico en ese municipio pertenecen a por lo menos cuatro personas, pero no confirmó si se tratan de los policías municipales.

"Aún no, no puedo confirmarlo, tampoco podemos correr falsas expectativas, todo parece indicar que se trataría de algunos de ellos, pero no está confirmado por la propia Fiscalía" , aclaró.

Detalló que desde que fue enterado de los hechos estableció comunicación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para hacer un trabajo coordinado en la localización de todos los elementos.

Dijo que gracias a los trabajos de investigación se logró la recuperación de la camioneta y luego de las bolsas con restos humanos y que la búsqueda de los elementos continúa.

Precisó que en total fueron ocho elementos policiacos los desaparecidos y el chofer de la unidad que los trasladaba.

"Seguimos en la búsqueda porque probablemente cinco personas podrían continuar con vida. Esta es la información que tenemos hasta el momento, hay que recordar que son ocho elementos de la comisaría de Teocaltiche y el chofer que los llevaba, se está haciendo la investigación" .

Aclaró que se está haciendo la investigación para determinar las razones por las cuales llevaron a todos los elementos en una sola unidad.

"Si se filtró información de la hora en que salían, por dónde iban circulando y que derivó en que pudieran ser interceptados el día de ayer", añadió.

Explicó que los ocho policías desaparecidos contaban con exámenes de control y confianza y vinieron a renovarlos a Guadalajara.

"Ellos tienen que hacerlo una vez al año y tenían que venir a hacerlo, pero lo que nos llama la atención es por qué venían todos juntos en una camioneta tipo Sprinter", cuestionó.

El mandatario mandó un mensaje a los familiares de los policías desaparecidos y aseguró que el Gobierno del Estado brindará todo su apoyo en todo momento.

"A los familiares de los policías les quiero decir que estamos con ellos que somos solidarios en estos momentos tan complicados y en la medida que tengamos datos sobre la investigación de los restos que se han encontrado vamos a compartirles la investigación, estar con ellos acompañarles y hacernos cargo de todos los gastos correspondientes y también de dar con los responsables" , concluyó.

MB