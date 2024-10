'Tenemos temor de lo que vaya a pasar': tapatía en Valencia narra su experiencia tras DANA

Luego de la catástrofe causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la comunidad valenciana, en España, Corina Preciado, tapatía que desde hace 17 años vive en Valencia, señaló que las personas tienen temor sobre lo que pueda pasar en los próximos días, pues se pronostican lluvias y tormentas intensas en la región.

“Cerraron las escuelas, la Universidad está cerrada, no hay servicio de metro, no pasan los buses y nos dicen que no salgamos de casa. Quizá hoy en la noche vuelva a caer otra tormenta, entonces mañana tampoco va a haber cole, ni va a haber metro ni nada; mañana sigue la alerta roja y todavía no sabemos cuánto va a durar. Las personas estamos asustadas y como hay rumores de que va a haber cortes de luz y cortes de agua, pues la gente está vaciando los supermercados […]. Tenemos temor de lo que vaya a pasar, no sabemos qué va a pasar”.

Habitantes de Valencia recibieron un mensaje de alerta por parte de Protección Civil en sus teléfonos celulares alrededor de las 20:00 horas del día anterior, sin embargo, Corina refirió que “realmente las cosas se estaban poniendo mal desde antes de que sonara la alarma”. Al momento se registran 92 muertos en la comunidad valenciana tras DANA, de acuerdo con información del gobierno de la provincia de Valencia.

“Lo que se ve en las imágenes de estos ríos de agua no es tanto en la ciudad como en los pueblos. Las autoridades nos han llamado a la calma, a que confiemos que están haciendo todo lo posible, que nos quedemos en casa y que no salgamos; que no vayamos en carretera porque es peligroso y además hay coches varados […]. (Mi amiga) No ha podido ir a su casa, no tiene ropa, no tiene nada. Está muy asustada porque no sabe qué es lo que se va a encontrar en su casa, no sabe en qué situación está porque no puede entrar. Tienen temor también porque las imágenes que le han mandado de su calle son muy fuertes, son de muchos destrozos. Los coches ahí todos amontonados, el agua a niveles muy altos”.

Corina explicó que Valencia está paralizada, aunque hay niños y personas en las calles aprovechando el paro de labores en la capital de la comunidad valenciana, mientras que decenas de estantes de supermercados están vacíos ante la posibilidad de que el estado de alerta continúe durante los próximos días en la región. La tapatía adelantó que las autoridades han asegurado a los habitantes que no habrá cortes de agua y luz en la ciudad, sin embargo, al momento se reporta que al menos el nueve por ciento de la población de la provincia no tiene luz.

