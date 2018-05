Taxistas se manifiestan contra Uber y vehículos "pirata"

Cerca de mil taxis tradicionales se reunieron este martes en la plaza de toros Nuevo Progreso para realizar una concentración en el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, con la finalidad de manifestar la inconformidad del gremio frente a Uber, las plataformas de taxis ejecutivos y los denominados "taxis pirata".

De acuerdo con Ramón Aviña, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Autotransporte en el Estado de Jalisco, las autoridades han sido omisas en regular estos tipos de transporte, lo que perjudica al gremio taxista que sí cumple con los requerimientos solicitados por la Secretaría de Movilidad (Semov).

"Es una competencia desleal, nosotros estamos cumpliendo con la ley, reglamentación, renovación de vehículos, capacitación y nada más una persona 'equis' compra un carro particular y se dedica a hacer el servicio de taxi. No es justo y no es legal", expresó el secretario general.

Para él, la exigencia es que las autoridades tomen mano dura contra los vehículos no regulados y se apliquen las respectivas leyes pues considera que el 90 por ciento de los autos que se encuentran dentro de las plataformas son ilegales ya que no cuentan con el registro solicitado por la Semov "a pesar de que se les hizo una ley a modo y ahora que está el marco legal quieren seguir trabajando en la anarquía" agregó Aviña.

Según dijo el líder sindical, existen en el Estado cerca de 15 mil taxistas que sí están regulados y capacitados, contra más de cinco mil vehículos que operan como taxis "pirata".

"No es posible que hayamos sido tan tolerantes con esta situación, ya los taxistas estamos a reventar, exigimos piso parejo", finalizó Aviña.

La caravana de taxis partió cerca de las 09:00 horas de la plaza de toros, tomó la Calzada Independencia hasta Periférico Norte, para continuar su paso hasta avenida Vallarta donde los conductores terminaron su protesta.

GC