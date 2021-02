"Tardé cinco minutos en pagar mi predial": usuario de tesomóvil

Por la pandemia de COVID-19, y para evitar aglomeraciones en los pagos de predial, el gobierno de Guadalajara implementa desde enero los llamados "tesomóvil", unidades móviles que acuden a distintas colonias por tres días".

"Es muy rápido, de hecho no hay mucha gente a comparación de otros lugares donde he ido a pagar, es muchísima gente la que se acumula, y aquí no. Me dijo un vecino que estaban pagando aquí los servicios de predial, de licencias, de todo. Tardé cinco minutos y ya estoy fuera", compartió Fernando Cervantes, usuario de la unidad ubicada en las calles Pablo Valdez y Gaza.

De hecho, solo en este lugar ha habido más de 150 personas desde que se puso en el punto, según informó un empleado.

"El año pasado tuve que ir para la Central Camionera, allá pagué mi licencia. Tardé como unas dos horas, porque estaba formado, luego me pasaban a la otra casilla y así. Había muchísima gente", agregó Fernando.

Para saber dónde estarán los módulos, Sandra Tovar, tesorera municipal, informó que se puede consultar la página guadalajara.gob.mx/tesomovil, pues son itinerantes y ya está publicado el calendario hasta el 28 de febrero.

"Están en plazas públicas, abiertas, y lo estamos coordinando con la gerencia municipal, que nos ayudan a la socialización, nos ayudan con la organización de la fila y demás, ha resultado muy exitoso", dijo.

Alejandra Gutierrez, vecina que vive cerca del lugar, compartió que se enteró por los carteles que instalaron en las cercanías.

"Vine el domingo a comprar tacos aquí enfrente, vi un letrero que se iban a poner. (El servicio) Me parece bien, porque antes iba a San Andrés o a Tetlán y había mucha gente, por lo que esperé. El domingo vinimos mi esposo y yo, vimos y le dije "voy a ir allí". Me queda cerca y me vine en la bici. Vi que está muy solo, tardé como cinco minutos y está perfecto porque sí hay mucha gente a donde voy. El año pasado esperé como una media hora porque fui a Tetlán", expresó.

Dan descuentos a morosos

Tovar recordó que los recargos y las multas se generan por la omisión del pago. Sin embargo, para quien no pagó 2020 o años anteriores, hay descuentos ya aplicados en automático del 75% de descuento en recargo, mientras que, aunque en multas no hay descuento en automático, se puede hablar con los encargados y ver la posibilidad de otorgarlo.

"Lo solicitan, pasa al área de atención al contribuyente y allí hay probabilidad de que se otorgue, esto sin ningún costo adicional. La multa es un cargo adicional por omitir el pago, es una infracción y el recargo es un costo del dinero que se va generando a través del tiempo", detalló.

Esto se hace en una recaudadora o en un tesomóvil. Lo deseable es que acuda el propietario a hacer esa firma del convenio, pues si se incumple ya no se puede otorgar un convenio adicional y la autoridad requerirá el total del adeudo.

Para pagar, hay plazos de hasta seis meses con 30% de anticipo y el resto a medio año, en pagos finales.

Para que se apliquen a la tarjeta de crédito, el propietario debe acudir a una recaudadora, o hacer el trámite por internet, seleccionando la opción de pago solo de tarjetas Banamex a tres, seis o nueve meses sin intereses.