Tapatíos hacen fila para pagar el predial

Desde temprana hora, cientos de contribuyentes tapatíos hacen fila en la Tesorería de Guadalajara para pagar su predial. Adultos mayores, maestros jubilados y ciudadanos de a pie acuden desde diversos puntos de la ciudad para cumplir con sus obligaciones en los primeros días de enero.

A partir de hoy comienza el cobro del impuesto predial. Los contribuyentes que paguen durante enero y febrero podrán acceder a un descuento de 10%.

Mientras que las personas de la tercera edad, con discapacidad y viudas podrán tener descuentos entre 50 y 80%.

“Me gusta venir siempre muy al principio porque después hay más fila porque todos dejan todo al último”, explicó Gabriela Jiménez vecina de la colonia Arcos Vallarta.

Por su parte Rosario, vecina de Miravalle, señaló que ella prefiere acudir durante los primeros días de enero para quitarse el pendiente de pagar.

“Que ya se cobre de una vez, siempre suelo pagar en estos días. Pago casi dos mil pesos”, indicó al señalar que ya votó en el presupuesto participativo. “Voté por el parque que van a hacer allá atrás de la escuela en Miravalle”.

Ramón Ambriz, habitante de Lomas de Polanco, señaló que él prefiere acudir a una recaudadora a pagar en lugar de ir a tiendas de conveniencia u otros lados porque le da más seguridad.

“Cada año así lo he hecho para quitarme la preocupación y aquí vengo y lo hago todo. Lo pago aquí porque luego así no tengo que andar preguntando en dónde me toca o si me dan otro papel".

Las recaudadoras abren desde las 08:00 horas y cierran a las 15:00 horas.

¿Dónde pagar el predial?

Bancos

1.Banamex

2.Bancomer

3.Banorte

4.Bansí

5.HSBC

6.Santander

7.Scotiabank

Tiendas

1.Farmacias Guadalajara

2.Oxxo

En línea

pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/predial

Recaudadoras

1.Centro: Miguel Blanco #901, esquina Colón

2.Olímpica: Los Ángeles y 5 de febrero (Unidad Administrativa Reforma)

3.Oblatos: Circunvalación Oblatos #2921 (Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez)

4.Minerva: Hospital #50 Z, esquina Esmeralda (edificio de Obras Públicas)

5.Cruz del Sur: Andrés Urdaneta #1800, esquina Colón

