Suman 22 casos de tos ferina en Jalisco

A la fecha se han registrado 22 casos de tos ferina en Jalisco, la mayoría de ellos niños menores de cinco años, con lo que la entidad se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, indicó Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud estatal.

"Tanto en Jalisco como a nivel nacional existe un incremento en el número de casos de tos ferina que no se había visto desde hace aproximadamente 10 años. Este es un fenómeno que se viene observando casi en todo el mundo, pero sobre todo en el continente americano. México no es la excepción y Jalisco no es la excepción", detalló.

A nivel nacional se han registrado 288 casos. En contraste, en 2024 apenas se habían reportado 19 hasta la primera semana de marzo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Pérez Gómez exhortó a los padres de familia a revisar las cartillas de vacunación de sus hijos y, en caso de no contar con el biológico, acudir a algún centro de salud.

"Se puede perfectamente vacunar a los menores de 15 años de edad, por ejemplo, o incluso se puede vacunar a las personas que nunca tuvieron la vacuna contra tos ferina, utilizando, por ejemplo, el biológico que es el triple de difteria, tos ferina y tétanos o el hexavalente cuando se trata de población infantil", mencionó el funcionario.

"Son los niños de la pandemia porque el motivo por el cual hubo un retraso en la vacunación universal en el país es precisamente durante el periodo pandémico, y ayer estaban cumpliéndose cinco años de haberse dictado Covid-19 como pandemia, y precisamente podría corresponder a las edades de los niños que están padeciendo tos ferina", añadió.

Por su parte, Gustavo Rosales, neumólogo y académico de la UdeG, explicó que, además de la falta de vacunación, el incremento en los casos se debe a que las personas, sobre todo menores de edad, están en mayor contacto con bacterias y agentes externos con los que su organismo no estaba familiarizado luego de la pandemia.

Hizo un llamado a atender los síntomas, como fiebre de varios días, tos y congestionamiento y escurrimiento nasal, además de mantener en regla la cartilla de vacunación. También exhortó a los padres de familia a no llevar a sus hijos a la escuela si presentan algunos de éstos y acudir a algún centro de salud para descartar alguna enfermedad más grave, sobre todo en niños menores de cinco años.

Adultos mayores y personas con problemas respiratorios también deben recibir atención médica en caso de presentar algún síntoma y, de ser posible, volver a aplicarse la vacuna contra la tos ferina.

"Se da un cuadro, al inicio, parecido como una gripa común con algo de fiebre, que podría ser no muy alta. Nariz tapada, mocos y, en los días posteriores, empieza una tos intensa, característica, que el síndrome se conoce como coqueluche, una tos muy fuerte que algunas personas se pudieran hasta desmayar o provocar convulsiones en pacientes susceptibles", anotó.

